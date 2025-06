Follia in nazionale: Buffon alle mani con un calciatore | La videocamera riprende tutto

Ha del clamoroso l’episodio che ha coinvolto Gianluigi Buffon in nazionale. L’ex portiere è arrivato alle mani con un calciatore.

Nazionale spaccata, a pochi giorni dal ritorno in campo degli azzurri di Luciano Spalletti emerge un episodio controverso che ha avuto per protagonista Gianluigi Buffon. L’ex portiere di Parma, Juve e PSG, dopo essersi ritirato dalla carriera di calciatore nel 2023 è da subito entrato nella FIGC come capo delegazione della nazionale azzurra.

Recentemente è tornato a parlare del caso che ha coinvolto Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter ha rifiutato la chiamata di Luciano Spalletti per il debutto alle qualificazioni Mondiali, accendendo il dibattito intorno alla scelta di declinare la chiamata azzurra.

Buffon non ha usato giri di parole, esprimendo la sua contrarietà alla scelta del difensore interista. Il capo delegazione azzurro ha dichiarato: “Quando un calciatore rifiuta la convocazione non sta dicendo no a Spalletti. Ma a qualcosa di molto più grande: l’Italia.”

Anche nei panni di dirigente azzurro l’ex estremo difensore fa della difesa della maglia il suo marchio di fabbrica. Il difensore interista aveva comunicato di non sentirsi parte del progetto del Commissario Tecnico, ed ha quindi preferito fare un passo indietro.

Litigio folle con Buffon in nazionale

Gigi Buffon è il giocatore con più presenze in assoluto nella storia della nazionale azzurra e non mancano episodi di tensione risalenti all’epoca in cui difendeva i pali dell’Italia.

Uno in particolare ci riporta all’epoca dei Mondiali del 2014, disputati in Brasile. Il commissario tecnico dell’epoca era Cesare Prandelli e c’erano alte aspettative intorno a quell’Italia, vicecampione d’Europa due anni prima. Ma il cammino degli azzurri si fermò alla fase a gironi, dove arrivarono due cocenti sconfitte contro Costarica ed Uruguay.

Buffon contro Cassano, il racconto del 2014

La delusione azzurra si riflesse anche sul quel gruppo, che tornò dal Brasile evidentemente spaccato. Da un lato i senatori, compreso il portiere capitano, dall’altro le nuove leve. Tensione che esplose coinvolgendo sull’aereo del ritorno proprio Gigi Buffon ed Antonio Cassano.

Secondo quanto raccontato dal sito Vavel.it, nel momento di atterrare a Malpensa si sarebbero inaspriti i toni tra i due. Cassano avrebbe offeso il portiere, che di tutta risposta lo avrebbe minacciato di prenderlo a schiaffoni. Il portiere pare abbia detto al barese: “Attento, c’è una telecamera“.