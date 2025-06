È stato uno dei migliori allenatori di sempre: finisce in galera dopo una rissa | Era ubriaco marcio

Disavventura per uno dei migliori allenatori della storia del calcio. È finito in galera dopo una rissa, trovato ubriaco dalle autorità.

La storia abbonda di protagonisti nel mondo del calcio finiti dietro le sbarre. Disavventure, eventi drammatici o vicende oscure hanno segnato da tempo le vicende dello sport più amato al mondo. La disavventura capitata a Radja Nainggolan è uno degli ultimi esempi in ordine cronologico.

Le autorità belghe hanno fermato il centrocampista, ex di Cagliari, Roma e Inter tra le altre, per un presunto coinvolgimento in un traffico internazionale di droga. Il calciatore è poi stato rilasciato, ma la sua vicenda ha riportato alla mente i tanti guai con la giustizia di diverse stelle del calcio internazionale.

La mente torna a Diego Armando Maradona, il fuoriclasse argentino finì in arresto a Buenos Aires nel 1991 per detenzione di cocaina. El Diez ebbe anche guai con il fisco italiano, mentre c’è un altro ex protagonista della Serie A che sta ancora scontando la sua condanna.

Parliamo dell’ex attaccante brasiliano Robinho. Il sudamericano venne condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di violenza sessuale. C’è poi chi finisce in custodia ma per errore degli investigatori, parliamo di Beppe Signori. L’ex bomber nel 2011 venne sottoposto ai domiciliari con l’accusa sul calcioscommesse, salvo poi risultare estraneo ai fatti.

L’icona del calcio finita in galera

E la vicenda che andiamo a raccontare coinvolge uno dei volti più iconici del calcio mondiale. Ci spostiamo in Gran Bretagna, sfogliando le pagine della storia di uno dei migliori allenatori di tutti i tempi.

Stiamo parlando di Sir Alex Ferguson, uomo immagine del Manchester United che ha allenato per circa 27 anni. Lo scozzese è il tecnico più vincente della storia del calcio, con 49 trofei messi in bacheca nella sua leggendaria carriera.

Scorribande per Ferguson, il racconto del carcere

Il tecnico ebbe un’adolescenza decisamente turbolenta in quel di Glasgow. Figlio di operai d’acciaieria, Ferguson nasce in uno dei quartieri più poveri della città scozzese e nella sua vita non sono mancate disavventure con la legge.

Come la stessa leggenda del Manchester United ha infatti raccontato, una notte uscì ubriaco da un pub e finì per litigare in mezzo alla strada. L’epilogo lo vide finire dietro le sbarre, poi in Tribunale, dove arrivò una multa.