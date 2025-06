Collezionisti in tilt: la maglia indossata da Baggio ad USA 94 costa solo 25 euro | C’è il certificato di originalità

La maglia più amata di sempre, originale ed indossata dal Divin Codino, è disponibile a meno di 25 euro. Corri prima che qualcun altro la compri.

I collezionisti sono persone spinte da una forte passione per oggetti che hanno un valore simbolico, storico o affettivo. Nel mondo del collezionismo, uno degli ambiti più popolari è senza dubbio il calcio. Questo sport, seguito da milioni di persone in tutto il mondo, ha dato origine a una vasta gamma di oggetti che diventano veri e propri tesori per gli appassionati.

Molti collezionisti si dedicano alla raccolta di figurine, come le celebri Panini, che raccontano decenni di storia calcistica attraverso le immagini dei giocatori. Altri si concentrano su magliette da gara, magari indossate da calciatori famosi durante partite memorabili. Ogni maglia racconta una storia: una vittoria, una finale, un campione.

Non mancano poi i collezionisti di palloni ufficiali, utilizzati in campionati o competizioni internazionali, spesso firmati dai giocatori. Questi oggetti diventano simboli di momenti irripetibili, capaci di suscitare emozioni intense anche a distanza di anni. Detto ciò però di recente proprio per coloro che collezionano le maglie sono arrivate delle clamorose novità.

Tifosi e collezionisti in tilt: la maglia di Baggio costa pochissimo

E’ chiaro che per gli appassionati e i collezionisti italiani, Roberto Baggio rappresenta un vero e proprio simbolo, e di conseguenza le sue magliette sono un must per ognuno di loro. Se poi parliamo di quella del Mondiale del 94, dove il Divin Codino ha giocato da alieno, sbagliando però il rigore decisivo in finale contro il Brasile, il gradimento aumenta ancora di più.

Ed è proprio questa maglietta, indossata dall’ex pallone d’oro durante la rassegna degli USA, che da pochi giorni è stata messa in vendita ad un prezzo stracciato inferiore ai 25 euro. Vediamo dove potrai comprarla.

Ecco dove comprare questa maglia

La maglietta in questione si trova sul sito ilnumerodiez.it al prezzo di soli 24.90 euro. E’ una promozione imperdibile, visto che il suo costo originale è di 69,90 euro.

Come vedibile dal sito web, la maglia è praticamente uguale a quella usata da Baggio ai Mondiali del 94, e i più nostalgici, ma anche coloro che collezionano questa tipologia di oggetto, sono corsi immediatamente a comprarla.