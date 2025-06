C’è assoluto bisogno di soldi: la famiglia Schumacher è in crisi | Stanno vendendo tutto

Venduto all’asta uno dei cimeli storici della carriera di Michael Schumacher. Ecco la cifra record incassata dopo la vendita del pezzo leggendario.

C’è una data impressa nella mente dell’automobilismo e del mondo sportivo in generale. Il 29 dicembre del 2013, quando Michael Schumacher ebbe un grave incidente sugli sci a Méribel. La vita del sette volte campione mondiale verrà per sempre stravolta da quell’episodio, dopo il quale la famiglia ha mantenuto riserbo assoluto sul quadro clinico dell’ex pilota.

La leggenda tedesca è stato, insieme a Lewis Hamilton, il pilota ad aver vinto più Mondiali nella storia della Formula 1. Il tedesco vinse due volte con la Benetton, dove venne lanciato da Flavio Briatore, e ben cinque con la Ferrari. Di recente l’imprenditore italiano ha parlato proprio del suo ex pupillo, svelando di non esser riuscito ad andare a trovarlo dopo l’incidente.

In questi 11 anni Briatore non ha avuto la forza di trovarsi di fronte all’ex campione della Formula 1. L’imprenditore ha raccontato come preferisca ricordarlo col sorriso dopo una vittoria, piuttosto che disteso sul letto. L’ex capo della scuderia Benetton si è confessato sulle colonne del Corriere della Sera.

Una ristretta cerchia di persone continua ad andare a trovarlo, tra cui Jean Todt e Luca Badoer, ma l’imprenditore italiano ha confessato di non riuscire ancora ad affrontare le condizioni dell’ex pilota.

Venduto all’asta un cimelio di Schumacher

Mentre continua il riserbo assoluto sulle condizioni del pilota leggendario, è di pochi giorni fa la vendita all’asta di uno degli oggetti più iconici nella carriera del tedesco.

Stiamo parlando della monoposto Ferrari F2001, con la quale Schumi si aggiudicò il titolo mondiale nella stagione 2001. La vettura è stata venduta all’asta per un prezzo record, quasi 16 milioni di dollari. Ecco chi se l’è aggiudicata e come è andata la vendita.

La F2001 venduta per 16 milioni a Montecarlo

A margine del Gran Premio di Monaco c’è stata la vendita all’asta della monoposto rossa. La base di partenza era stata fissata ad 8 milioni, mentre la vendita ha sfiorato il doppio del valore.

La vettura è stata infatti venduta a 15,98 milioni di euro, ad uno degli ospiti dell’area Vip del circuito. Si tratta del prezzo più alto mai pagato per una Ferrari di Formula 1 ed il ricavato verrà interamente devoluto alla Keep Fighting Foundation. L’organizzazione benefica nata dopo il tragico incidente sugli sci del pilota tedesco.