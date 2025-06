Questa volta è tutto vero: Ziyech firma in Serie A | Preso a parametro zero

Hakim Ziyech è pronto a sbarcare in Serie A per la prima volta in carriera. Il fantasista marocchino firma a parametro zero.

Dopo tanti accostamenti questa estate Hakim Ziyech potrebbe sbarcare a sorpresa in Serie A. Il fantasista marocchino ha mosso i primi passi calcistici in Olanda, dove ha esordito con l’Heereveen. Poi i passaggi al Twente ed all’Ajax, dove il talento del classe ’93 si conquista la scena internazionale.

Con la maglia dei Lancieri di Amsterdam il trequartista vivrà la sua stagione di grazie nel 2018-19. L’Ajax conquisterà Coppa e campionato in Olanda, mentre in Champions League arriverà fino alle semifinali. Il contributo del marocchino sarà fondamentale, con un bottino di 21 gol e 20 assist realizzati in 49 partite.

In seguito gli olandesi lo cederanno al Chelsea, per oltre 40 milioni di euro. Ma a Londra Hakim Ziyech fatica a confermarsi leader come in Olanda. Guai fisici ed una folta concorrenza non aiuteranno il fantasista offensivo nella sua esperienza in Blues, dove arriva comunque la vittoria di una Champions League, seppur da comprimario.

L’ultima stagione al Chelsea lo vedrà scendere in campo in 24 partite, senza neanche una rete all’attivo. Lascerà in seguito la Premier League per il Galatasaray. Con la squadra turca vincerà il campionato nella stagione 2023-24, poi a gennaio di quest’anno si è trasferito in Qatar.

Ziyech sbarca in Serie A, la situazione

La sua avventura all’Al Duhail è durata davvero poco. Il club qatariota ha infatti annunciato la risoluzione del contratto con il fantasista marocchino, che in 9 partite aveva trovato una rete.

Dopo tante sessioni di calciomercato in cui il classe ’93 è stato accostato alla Serie A, in primis per Milan e Roma, ora i tempi sembrano maturi per chiudere la trattativa.

Doppietta in Serie A per Ziyech

Il calciatore marocchino potrebbe quindi tornare a giocare in Europa a stretto giro di posta. Il calciomercato estivo in Italia è pronto a decollare dopo il valzer delle panchine che ha mescolato non poco le carte in Serie A.

Hakim Ziyech potrebbe finire nel mirino di diverse squadre nel campionato italiano. Una è la Fiorentina, che riparte senza Raffaele Palladino in panchina. L’altra è il Como, al netto del futuro di Cesc Fabregas, la squadra lariana potrebbe essere la vetrina ideale per il marocchino.