Non ti permettere mai più: Leclerc rompe con il collega | Trattenuti a fatica nel paddock

Strappo totale tra Charles Leclerc e il collega. Ecco cosa è accaduto tra i due protagonisti della Formula 1.

La stagione in casa Ferrari va avanti tra alti e bassi. Le ultime tre gare sono state molto indicative delle prestazioni stagionali delle Rosse fin qui. Ad Imola è arrivata l’enorme delusione nelle qualifiche. Entrambe le monoposto sono state eliminate in Q2. Poi in gara le cose sono andate parzialmente meglio, con Hamilton arrivato quarto e Leclerc sesto.

Poi a Montecarlo è arrivato il miglior piazzamento stagionale per il padrone di casa, Charles Leclerc. Il monegasco ha chiuso il GP di casa alla seconda posizione, alle spalle di Lando Norris. Lewis Hamilton a Monaco è arrivato quinto, non riuscendo ad agganciare le posizioni di testa nella settima tappa del campionato mondiale di F1.

Copione molto simile a quanto accaduto in Catalogna, dove il pilota monegasco della Ferrari ha conquistato il gradino più basso del podio. Il sette volte campione del mondo invece ha chiuso in sesta posizione, ad oltre 5 secondi di distacco dal compagno di scuderia.

I meccanismi interni tra il team di Maranello e Lewis Hamilton dimostrano di dover ancora esser ben oleati. Di recente il team principal Vasseur ha parlato di buona collaborazione col britannico, oltre a comprendere la delusione del pilota britannico.

Smacco a Leclerc, tradito dal collega

Parlando di Charles Leclerc, Vasseur ha sottolineato l’ottimo rendimento del pilota monegasco fin qui. Il team principal ha evidenziato come Leclerc abbia fatto notevoli passi in avanti, lodandone il lavoro.

Uno dei temi più spinosi resta quello della leadership tra i due piloti all’interno del team Ferrari. Vasseur ha confermato come il team di Maranello consideri entrambi due top driver.

Norris contro Leclerc, ecco la scelta di Sainz

A proposito di compagni di scuderia ha acceso un dibattito sul web la dichiarazione di Carlos Sainz jr. L’ex compagno di squadra di Charles Leclerc, dal 2021 al 2024 in Ferrari con lui, era chiamato a scegliere tra il monegasco e l’avversario Lando Norris.

Intervistato ai microfoni di Lnfournation, il pilota spagnolo ha ammesso che la scelta era ardua e complicata. Poi la sua preferenza è andata verso Lando Norris. I due sono amici da prima di condividere il paddock e sono stati compagni di squadra nella McLaren.