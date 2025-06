La notizia è dell’ultima ora: preso Antonio Cassano in panchina | Prima esperienza in carriera

Con grande sorpresa da parte di tutti, Fantantonio è pronto ad iniziare la sua prima avventura da allenatore. Gli indizi non lasciano dubbi.

Antonio Cassano è un nome importante del calcio italiano, noto tanto per il suo talento straordinario quanto per il suo carattere imprevedibile. L’ex fantasista ha mostrato fin da giovane un’abilità tecnica fuori dal comune, che lo ha portato a esordire in Serie A con il Bari a soli 17 anni. Il suo gol contro l’Inter nel 1999 resta uno dei momenti iconici del suo inizio carriera.

Nel corso degli anni ha vestito le maglie di alcune delle squadre più prestigiose, tra cui Roma, Real Madrid, Milan, Inter e Milan. Il suo stile di gioco creativo, la visione di campo e il dribbling fulmineo lo hanno reso un trequartista ammirato e spesso decisivo. Tuttavia, la sua carriera è stata segnata anche da numerosi episodi controversi e conflitti con allenatori e dirigenti, che ne hanno limitato la continuità ai massimi livelli.

Oggi, pur essendosi ritirato, continua a far parlare di sé come opinionista e personaggio televisivo, confermandosi una figura unica e divisiva nel panorama calcistico italiano. Ma con grande sorpresa sul suo futuro nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità, che vogliono un suo clamoroso approdo in panchina per quella che sarebbe la sua prima esperienza da allenatore.

Notizia clamorosa: Cassano approda in panchina

Come abbiamo detto in precedenza, Cassano dopo il ritiro si è concentrato sul ruolo da opinionista, non facendo trasparire segnali di una possibile carriera da allenatore o dirigente.

Il web e i social però sono un posto meraviglioso, e tra il vero e il faceto molto spesso si lasciano andare ad ipotesi tanto strane quanto improbabili. E una di queste ha visto proprio l’approdo di Fantantonio sulla panchina di un club di Serie A.

Ecco su quale panchina

Se ormai Christian Chivu sembra essere il nuovo allenatore dell’Inter, nei giorni successivi all’addio di Inzaghi, i nomi circolati sono stati tantissimi. In tanti però hanno fatto ironia sul tema.

In particolare la pagina Facebook interista ”Aggiornamenti quotidiani sul Demone di Piacenza”, ha lanciato con un post la seguente provocazione: ”Non è da escludere la pista che porta allo Stramaccioni Bis affiancato da Antonio Cassano per la panchina nerazzurra”.