Chiamate subito il mio avvocato: Elkann in persona espone la denuncia | La Juve rigetta ogni accusa

Piovono gravissime accuse nei confronti della Juventus. John Elkann può reagire con decisione, in piena rivoluzione bianconera.

Una nuova rivoluzione ha investito la Juventus, confermando la panchina di Igor Tudor ma ha stravolto i vertici dirigenziali della società bianconera. Via Francesco Calvo, ma soprattutto addio a Cristiano Giuntoli dopo due stagioni alla Continassa.

Il dirigente ex Napoli aveva un contratto per cinque stagioni, ma il rapporto con la Juve si è risolto nei giorni scorsi. L’ennesimo cambiamento radicale sotto la gestione di John Elkann, che negli ultimi anni ha cambiato più di una decina di figure, sia lato tecnico che lato dirigenziale.

L’ultima stagione in casa bianconera si è chiusa con la conquista del quarto posto al fotofinish, ultima posizione valida per l’accesso in Champions League. Obiettivo minimo, ma che non è bastato a confermare la posizione di Giuntoli.

La società bianconera ha già nominato il francese Damien Comolli come nuovo direttore generale, mentre Giorgio Chiellini diventa direttore della strategia calcistica della Vecchia Signora. Un nuovo capitolo, con l’ennesimo ribaltone targato John Elkann in casa Juve.

Gravissime accuse contro la Juve

Il Signor Exor dimostra di essere sempre più un uomo solo al comando della Juventus. Il nuovo cambio di guardia in dirigenza punta a riportare ai massimi vertici del calcio italiano la squadra bianconera. L’ultimo scudetto, targato Maurizio Sarri, è arrivato nella stagione 2019-20.

E mentre vara la nuova rivoluzione, piovono accuse pesantissime contro la società bianconera. Ecco cosa ha dichiarato Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli scudettato. Il numero uno della società campana ha parlato di calciomercato e non solo.

De Laurentiis demolisce la Juve

Il presidente della squadra partenopea ha festeggiato il secondo scudetto negli ultimi tre anni, lodando il lavoro di Antonio Conte. De Laurentiis ha anche lanciato una stoccata alla Juve nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi del Napoli.

Ecco le parole del numero uno della squadra azzurra: “Il Napoli ha sempre giocato in modo pulito. A differenza di una certa squadra del nord come la Juventus.” Una dichiarazione vulcanica del patron del Napoli, che potrebbe spingere John Elkann in persona ad uscire allo scoperto in via ufficiale per rispondere alla frecciata direttissima proveniente da De Laurentiis.