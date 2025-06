PATATRAC FERRARI: Hamilton ha rotto con Adami | Chiesto il licenziamento immediato

La Ferrari è sempre più nel caos. I rapporti tra Lewis Hamilton e l’ingegnere di pista Riccardo Adami sono ormai ridotti ai minimi termini

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025 è stato uno degli eventi più significativi, anche sotto l’aspetto mediatico, nella storia recente della Formula Uno. Con l’ingaggio del fuoriclasse inglese il team di Maranello sperava di tornare subito ai vertici dell’automobilismo mondiale.

Purtroppo però le aspettative di dirigenti e tifosi della Rossa si sono scontrate con una realtà che neanche il più pessimista dei ferraristi avrebbe mai immaginato. La monoposto realizzata da ingegneri e progettisti, la SF-25, non è stata finora minimamente all’altezza delle ambizioni della scuderia modenese.

La Ferrari in questo primo segmento di stagione non ha potuto fare nulla per opporsi alla schiacciante superiorità dei team rivali, in particolare della scatenata McLaren. I risultati ottenuti da Leclerc e soprattutto da Hamilton sono stati a dir poco deprimenti.

L’ex pilota della Mercedes in particolare sembra finora un pesce fuor d’acqua, quasi un estraneo al paddock Ferrari. A far discutere sono soprattutto i rapporti con l’ingegnere di pista Riccardo Adami.

Ferrari, un disastro dopo l’altro: Hamilton fa cacciare Adami

I contrasti e le incomprensioni tra i due sono sotto gli occhi di tutti, tanto che da più parti si vocifera di un imminente licenziamento dello stesso ingegnere voluto in prima persona da John Elkann. Si tratta finora, è doveroso sottolinearlo, di semplici indiscrezioni.

Di certo però all’interno della Ferrari si respira un nervosismo quasi tangibile. E tra gli opinionisti c’è chi considera quasi inevitabile, stando così le cose, un allontanamento in tempi relativamente brevi dell’ingegnere di pista di Hamilton.

Hamilton-Adami, uno è di troppo

Ai microfoni del portale ‘Planet F1‘ l’ex pilota colombiano Juan Pablo Montoya, ex rivale di Michael Schumacher, non è andato troppo per il sottile: “Lewis dovrà arrabbiarsi e chiedere all’improvviso un cambio di ingegneri o qualcosa del genere. Ed è proprio ciò di cui Lewis ha bisogno adesso, perché l’ingegnere, l’atteggiamento di non rispondere alla radio, devi essere più professionale di così, e una persona così non è salutare né per lui, né per la squadra, né per nessuno personalmente“.

Servirà insomma un autentico giro di vite all’interno della scuderia di Maranello, un deciso e radicale cambio di rotta per evitare che la stagione prosegue ancora peggio di com’è iniziata. Se questo dovrà passare per il licenziamento di Adami, si tratterà di un sacrificio doloroso ma forse necessario.