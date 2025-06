Invito a cena per Walter Mazzarri, lo vogliono in panchina | Obiettivo numero 1: la salvezza

Il tecnico toscano è pronto a tornare in panchina per raggiungere la salvezza, che è l’obiettivo numero 1 del club.

Se nella stagione che si è appena conclusa il Napoli ha vinto lo scudetto, poco più di un anno e mezzo fa la situazione per il club partenopeo era piuttosto critica. Gli azzurri infatti navigavano in pessime acque dopo il trionfo ottenuto con Luciano Spalletti, e con Rudi Garcia alla guida la squadra non è riuscita a rendere sui livelli sperati.

Di conseguenza per il tecnico francese arrivò l’esonero, e al suo posto ci fu un clamoroso ritorno in azzurro, ovvero quello di Walter Mazzarri. Nemmeno l’allenatore toscano, che in passato aveva fatto grandi cose a Napoli, è riuscito a risollevare la situazione, tanto che alla fine anche a lui è stato dato il benservito per fare spazio a Francesco Calzona.

Quella è stata dunque l’ultima esperienza per Mazzarri su una panchina. Ma a breve questa statistica potrebbe essere aggiornata, visto che a quanto pare il tecnico nato a San Vincenzo è finito nel mirino di un club, pronto a puntare su di lui per raggiungere la salvezza nella prossima stagione di Serie A.

Contatti stretti nelle ultime ore con Walter Mazzarri

Sono tante la panchine di Serie A che hanno già cambiato padrone al momento, e allo stesso modo tante altre lo cambieranno a breve. Per questa ragione dunque i nomi di tanti allenatori vengono tirati in ballo in queste ore per fare ritorno in pista.

Uno di questi è appunto proprio Walter Mazzarri, tecnico che nelle ultime ore è stato accostato al Pisa. Il club nerazzurro infatti sta lavorando per lasciar andare Pippo Inzaghi, che ha un contratto fino al 2027, in direzione Palermo. Una volta concluso l’addio del campione del mondo 2006, si potrà prendere il nuovo mister. E proprio Mazzarri nelle ultime ore è entrato in lizza per questo posto.

Gli altri nomi in lizza per la panchina

Oltre a Mazzarri, la società toscana segue da vicino anche tanti altri nomi. Su tutti troviamo quelli di Andrea Pirlo e Alberto Gilardino, altri due eroi del 2006.

Staremo a vedere dunque quale sarà la scelta del Pisa e chi guiderà la squadra nella prossima stagione, che è stata quella del clamoroso ritorno in Serie A.