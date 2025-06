INFORTUNIO RIDICOLO: costretto a lasciare subito Coverciano | L’Italia perde un altro titolarissimo

Infortunio assurdo a Coverciano per il titolarissimo dell’Italia. Ecco la ricostruzione della dinamica dei fatti.

L’Italia di Luciano Spalletti torna in campo questa sera, per esordire nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo I e tra poche ore affronteranno l’avversario più ostico del raggruppamento. L’Italia sarà ospite della Norvegia, che con i vari Haaland, Sorloth e Odegaard può mettere in difficoltà la nazionale azzurra.

La marcia di avvicinamento al ritorno in campo della nazionale è stata decisamente turbolenta per il CT Spalletti. A partire dal caso Acerbi, il difensore interista che ha rifiutato pubblicamente la convocazione a Coverciano. Oltre alle polemiche scaturite dalla scelte del calciatore nerazzurro, l’ex tecnico del Napoli, ha dovuto fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni.

La sfortuna si è abbattuta su Coverciano, dove nel giro di pochi giorni sono arrivati quattro forfait per i calciatori convocati nel ritiro azzurro. Il primo ad aver lasciato il centro tecnico federale è stato il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, sostituito dal viola Luca Ranieri.

In seguito, sempre nel pacchetto difensivo, l’Italia ha perso Matteo Gabbia, sostituito da Daniele Rugani. Poi c’è stato lo stop di Manuel Locatelli, non sostituito per ora. Infine anche il centravanti Moise Kean ha lasciato la sede del ritiro azzurro.

Infortunio assurdo a Coverciano

L’attaccante della squadra viola ha sofferto di un risentimento muscolare alla coscia, lasciando il centro sportivo toscano per curarsi. Una sorta di maledizione sembra aver colpito la squadra azzurra, che si prepara alla prima sfida da dentro o fuori nel Gruppo I.

La quarta tegola nel giro di pochi giorni a Coverciano, dove non sono mancati in passato infortuni davvero curiosi. Uno di questi ha colpito un ex pilastro della nazionale azzurra.

Infortunio ai tendini a Coverciano

Parliamo di Alessandro Nesta, fuoriclasse della difesa, che in Nazionale ha collezionato 78 presenze, coronate dal Mondiale vinto nel 2006. In passato ha avuto un infortunio davvero assurdo a Coverciano, arrivato senza scendere in campo.

Il difensore centrale, ex tra le altre di Milan e Lazio, rimediò un’infiammazione ai tendini del polso. Il motivo venne ricostruito nell’aver esagerato con i videogiochi nel ritiro della nazionale azzurra.