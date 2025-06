Gasperini fa la prima richiesta ai Friedkin: vuole un suo grande pupillo | Servono 30 milioni

Il tecnico della Dea vuole un suo grande pupillo a Roma nella sua nuova avventura: per prenderlo servono circa 30 milioni di euro.

Continuano i movimenti sulle panchine di Serie A. Ormai la griglia degli allenatori sta prendendo sempre più forma nel nostro campionato. Una delle società che però già da diversi giorni ha scelto il proprio mister è la Roma. La famiglia Friedkin infatti ha deciso di puntare su Gian Piero Gasperini, che ha invece detto basta all’Atalanta.

A breve arriverà l’ufficialità che sancirà dunque questo nuovo accordo. Detto ciò però è chiaro che nel frattempo in casa giallorossa sono iniziati i lavori in vista del futuro. In primis è a livello di rosa che la società interverrà, e proverà ad accontentare mister Gasp a rendere la squadra utile e funzionale alle sue esigenze.

Ed è proprio da questo punto di vista che il tecnico ha avanzato la sua prima richiesta alla Magica, facendo capire chiaramente di volere un suo grande pupillo, per il quale servono circa 30 milioni di euro. Vediamo di chi si tratta e se davvero la Dea darà il via libera per il suo trasferimento.

Ecco il grande obiettivo di Gasperini

Come sappiamo Gasp a Bergamo ha lanciato tantissimi calciatori, rendendoli dei veri e propri fuoriclasse. E lo stesso stava facendo anche in questo ultimo anno. Detto ciò è ovvio che tanti di loro amano lavorare con lui, e lo seguirebbero ben volentieri alla Roma.

Di conseguenza è probabile che alcuni di questi spingano per lasciare la Dea ed approdare nella Capitale. Uno in particolare però sembra essere intenzionato a fare questo passo, anche su richiesta dello stesso allenatore. Stiamo parlando di un nome inaspettato.

Una richiesta ben precisa

Da diversi anni ormai la Roma ha mostrato evidenti problemi sulla fascia destra. Nessuno, da Karsdorp a Celik, passando per tutti gli altri esterni, è riuscito a fare bene in quel ruolo, e di conseguenza uno dei primi settori in cui la società vorrebbe intervenire per il prossimo anno è proprio quello.

Per questo motivo dunque le voci ultimamente indicano un possibile interesse dei giallorossi nei confronti di Raoul Bellanova. L’esterno atalantino, con cui Gasperini ha già lavorato, piace molto alla Magica, che per farlo ricongiungere al proprio allenatore dovrebbe sborsare circa 30 milioni.