Dramma CR7: aggredito fuori dallo stadio | Rischia di saltare la finale di Nations League

Il fenomeno portoghese ha subito una grave aggressione fuori dallo stadio, tanto che rischia di saltare anche la finale di Nations League.

Il solito intramontabile Cristiano Ronaldo. Nella serata di mercoledì il fenomeno lusitano ha dato ancora una volta prova della sua grandezza. A 40 anni compiuti, CR7 ha deciso la semifinale di Nations League tra il suo Portogallo e la Germania, con una rete fondamentale, che è valsa l’accesso all’ultimo atto della competizione per la nazionale allenata da Roberto Martinez.

E dire che la partita si era messa bene per i tedeschi, passati in vantaggio ad inizio ripresa con Florian Writz. Il vantaggio dei padroni di casa però non dura tanto. Dopo quasi un quarto d’ora infatti prima Francisco Conceicao e poi Cristiano Ronaldo, a conclusione di una meravigliosa azione confezionata da Nuno Mendes, hanno ribaltato tutto.

Ora nella serata di domenica ci sarà appunto la finale proprio tra il Portogallo e la Spagna, che invece giovedì sera ha sconfitto in un folle 5-4 la Francia, guadagnandosi la qualificazione. Ma in vista della sfida in programma tra le due selezioni, rischia di esserci un grande assente, che sarebbe proprio il pallone d’oro ex Juventus e Real Madrid, in quanto ha subito una clamorosa aggressione fuori dallo stadio.

CR7 aggredito da un tifoso

Dopo la super prestazione realizzata contro la Germania, Cristiano Ronaldo è finito agli onori della cronaca per un’altra ragione. Infatti sta circolando un video sui social dove l’attaccante ha subito una brutta botta da un tifoso fuori dallo stadio.

In realtà quanto accaduto è stato del tutto fortuito. Il tifoso, che circolava su una carrozzina a causa di una disabilità, ha perso il controllo della stessa, andando a colpire involontariamente CR7, che ha emesso una smorfia di dolore inizialmente, per poi sorridere al tifoso e abbracciarlo, facendogli poi un autografo.

Le condizioni di Cristiano Ronaldo per la finale

Nonostante la botta patita, CR7 non ha riportato grosse conseguenze, e di conseguenza il fuoriclasse lusitano sarà regolarmente in campo per il match di domenica sera.

Chissà se il bomber riuscirà ancora ad essere decisivo, conquistando per la seconda volta nella sua storia la Nations League, vincendo magari anche il confronto generazionale con Lamine Yamal.