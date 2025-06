Clamoroso Inter-PSG: Inzaghi ha litigato con due calciatori | È successo prima della finale

Indiscrezioni clamorose circolano in merito a quanto accaduto tra Inzaghi e due big alla vigilia della finale di Champions contro il Psg

Al di là delle rassicuranti dichiarazioni del presidente Beppe Marotta (“siamo un club forte e risolveremo al meglio il problema allenatore“) in casa Inter il clima che si respira è tutt’altro che placido e sereno.

Da qualche giorno si è consumato l’addio di Simone Inzaghi che dopo quattro anni, uno scudetto e due finali di Champions League disputate ha deciso di cambiare aria accettando la ricchissima offerta del club saudita dell’Al Hilal.

Una scelta tutto sommato non così sorprendente ma che evidentemente ha spiazzato la dirigenza nerazzurra. E che a giudicare da quanto accaduto dietro le quinte nell’immediata vigilia della finale di Champions League era ormai inevitabile.

A distanza di qualche giorno dalla disfatta di Monaco emergono alcuni retroscena che se confermati offrirebbero una spiegazione plausibile in più al tracollo di Lautaro e compagni contro gli scatenati ragazzi di Luis Enrique.

Inter, prima della finale con il Psg è successo di tutto

Si direbbe che l’Inter scesa in campo all’Allianz Arena tutto fosse fuorché una squadra compatta e concentrata esclusivamente sull’evento agonistico. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal portale Sportfanpage.it la squadra nerazzurra era inquieta e fin troppo distratta.

A tenere banco era proprio l’imminente addio di Simone Inzaghi di cui tutti i giocatori erano evidentemente a conoscenza. Non solo, ma in base ad alcune voci provenienti proprio dall’Al Hilal l’ex allenatore della Lazio avrebbe incontrato gli emissari del club ad appena qualche ora dal fischio d’inizio della finale di Champions.

Inter, la mossa spregiudicata di Simone Inzaghi

E come se questo non bastasse il tecnico piacentino avrebbe perfino tentato di convincere due pezzi da novanta come Bastoni e Barella a seguirlo in Arabia Saudita. Un tentativo maldestro e andato subito a vuoto. L’idea di costruire un blocco di giocatori italiani dalle parti di Riad è andata a farsi benedire in quattro e quattr’otto.

Alla luce di tali indiscrezioni, se fossero confermate, verrebbe da dire che il risultato maturato sul campo a Monaco non è è stato altro che la naturale e inevitabile conseguenza di un clima tutt’altro che propizio creatosi all’interno dello spogliatoio dell’Inter. Il rapporto tra il club di Viale della Liberazione e Simone Inzaghi era già al capolinea.