Un eterno CR7 porta il Portogallo in finale: 2-1 alla Germania | Stasera Spagna-Francia

I lusitani battono in rimonta la Germania e si assicurano un posto nella finale di Nations League, dove affronteranno una tra Spagna e Francia.

Non c’è sosta nel calcio mondiale. Dopo che i campionati si sono conclusi, e si è giocata anche la finale di Champions League, ora è arrivato il momento delle nazionali. A breve ci saranno diverse partite utili per le qualificazioni alla prossima coppa del mondo. Allo stesso tempo però sta andando in scena la Nations League.

Nella serata di ieri è stato infatti il turno di Germania e Portogallo, che si sono sfidate in una bellissima partita conclusasi con il risultato di 2-1 in favore dei lusitani. La selezione tedesca è andata in vantaggio ad inizio ripresa, grazie ad un gol di Florian Writz. Nel giro di un quarto d’ora però la squadra allenata da Roberto Martinez è riuscita a ribaltare completamente la sfida.

Prima è stato il turno di Francisco Conceicao, che con un gran gol ha pareggiato i conti. Cinque minuti più tardi invece è toccato ad un infinito Cristiano Ronaldo, che è riuscito a siglare il gol del definitivo 2-1. Un trionfo importante dunque, che lancia i portoghesi in finale della competizione.

Il solito infinito Cristiano Ronaldo

Come abbiamo detto in precedenza la copertina della serata di ieri se l’è presa ancora una volta Cristiano Ronaldo. Al netto dei suoi 40 anni, il fenomeno lusitano ha dimostrato ancora di saper fare la differenza anche a questi livelli.

Sebbene il gol messo a segno è arrivato quasi a porta libera dopo una grande azione confezionata da Nuno Mendes e Bruno Fernandes, il numero 7 era lì, e si è fatto trovare pronto come al solito. Un centro dunque che fa capire ancora una volta che CR7 c’è, e che può giocare alla grande. Un messaggio anche per i club interessati a lui, vista la sua situazione contrattuale.

Stasera si decide l’altra finalista

Sconfitta la Germania, questa sera il Portogallo guarderà da spettatore interessato l’altra semifinale tra Spagna e Francia, in scena alle ore 21.00.

Vedremo chi tra le due squadre si guadagnerà l’accesso all’ultimo atto che è previsto per domenica 8 giugno.