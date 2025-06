ULTIM’ORA UEFA: abolita la Conference League | Non ha interesse mediatico

La UEFA verso l’abolizione della Conference League, terzo trofeo per importanza nel calcio europeo. Ecco i motivi dietro la decisione a sorpresa.

La Conference League viene creata dalla UEFA nel 2021 e di recente si è chiusa la quarta edizione del trofeo continentale, terzo per prestigio dietro alla Champions League ed all’Europa League. La competizione ha avuto da subito uno stretto legame con le squadre italiane che vi hanno preso parte.

In primis per quel che riguarda la Roma, all’epoca allenata da José Mourinho. La squadra giallorossa, alla prima stagione con il tecnico portoghese, si aggiudicò la prima edizione del trofeo europeo, superando di misura il Feyenoord a Tirana.

Non ha avuto la stessa fortuna la Fiorentina, che è arrivata in finale di Conference per due anni consecutivi, con Italiano in panchina. La squadra viola si è arresa di misura in entrambe le occasioni, prima contro contro il West Ham, poi contro l’Olympiacos.

La quarta edizione della Conference League è andata invece al Chelsea di Maresca. I Blues hanno superato in finale il Betis, che a sua volta aveva eliminato proprio la Fiorentina nel turno precedente. Il terzo trofeo europeo torna quindi a Londra dopo la vittoria degli Hammers nell’edizione 2023.

Quale futuro per la Conference League

Le lunghe trasferte, con squadre coinvolte a distanze siderali in giro per l’Europa, e lo scarso interesse mediatico potrebbero indurre i vertici UEFA a riflessioni profonde sul destino della terza competizione continentale.

Ad aprire la discussione su Facebook è la pagina Senza Limiti e confini, legata alle vicende della Lazio. La squadra biancoceleste è finita fuori proprio dalla Conference League nell’ultimo turno di campionato, venendo scavalcata dalla Fiorentina al sesto posto.

La UEFA medita di abolire la Conference

La pagina di fede biancoceleste apre ad una clamorosa ipotesi di addio alla Conference League a stretto giro di posta. La UEFA starebbe riflettendo intorno alla possibilità di riformulare la competizione per attirare più appeal nelle prossime stagioni.

La dead line fissata è quella della stagione 2027, quando si chiuderà l’ultimo ciclo triennale della UEFA. In caso di analisi dei benefici e degli introiti non positiva da parte dell’ente che amministra il calcio in Europa si potrebbe arrivare all’eliminazione del torneo dopo sei edizioni.