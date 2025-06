Passiamo alle cose formali: Marco Fassone sarà l’uomo del rilancio | Ha firmato di nascosto

L’ex amministratore delegato del Milan Marco Fassone sta per fare ritorno in un club del nostro campionato. L’annuncio è davvero imminente

Che fine ha fatto Marco Fassone? Quello che per anni è stato un dirigente di punta del nostro calcio da qualche anno sembra essersi volatilizzato nel nulla. L’esperto manager piemontese nella stagione 2017-2018 fu l’amministratore delegato del Milan made in Cina.

Era il periodo in cui il club rossonero dopo oltre 30 anni era passato di presidenza di Silvio Berlusconi era stato ceduto dallo stesso business man e politico milanese al misterioso e tutt’altro che affidabile imprenditore cinese Yonghong Li.

Nel 2018 a causa delle gravi inadempienze del fantasmatico proprietario nei confronti del fondo d’investimento americano Elliott, il vero regista dell’operazione, Fassone era stato licenziato in tronco dai nuovi padroni del Milan.

Da allora il manager di Pinerolo è letteralmente scomparso, svanito nel nulla, forse travolto dai suoi stessi errori. La sua carriera nel mondo del calcio fino a quel momento era stata addirittura esaltante.

Fassone, una carriera di altissimo livello

Nel luglio 2003 era entrato a far parte della dirigenza della Juventus in qualità di direttore del Marketing. Dopo sei anni trascorsi nel club bianconero fu il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a volerlo a tutti i costi come direttore generale della società, incarico che portò avanti fino a maggio del 2012.

Qualche giorno dopo l’addio al club partenopeo Fassone divenne direttore generale dell’Inter, proprio nel momento in cui la società nerazzurra veniva ceduta da Massimo Moratti all’imprenditore indonesiano Erick Thohir. Il passaggio dalla sponda nerazzurra a quella rossonera dei Navigli si materializzò, come accennato in precedenza, nella primavera del 2017.

Il ritorno di Fassone è realtà, una big del calcio italiano lo vuole a tutti i costi

A sorpresa dopo sette lunghi anni di assenza dal mondo del calcio secondo alcune voci di corridoio Fassone sarebbe sul punto di tornare nel mondo che più di tutti lo ha affascinato. E dovrebbe essere proprio la Juventus il club pronto ad accoglierlo a breve.

La società bianconera è alle prese con un profondo e radicale rinnovamento e dopo l’arrivo del nuovo direttore generale, il manager francese Damien Comolli, è previsto l’ingaggio di altri dirigenti. Fassone dovrebbe far parte del nuovo staff, ma non è ancora dato sapere in che ruolo. Si può però affermare che tra non molto “passeremo alle cose formali”.