Non solo Modric per il dopo Reijnders: Tare lavora ad un clamoroso ritorno | C’è l’ok del giocatore

Lavori in corso in casa Milan: per sostituire l’olandese il ds Tare oltre a Modric sta lavorando ad un clamoroso ritorno: c’è già il sì definitivo del giocatore.

Dopo una stagione totalmente fallimentare, il Milan è pronto a ripartire. La società rossonera per rilanciarsi ad alti livelli sta attuando una rivoluzione sotto tutti i punti di vista. In primis quello dirigenziale, dove è arrivato Igli Tare come nuovo direttore sportivo del club. Allo stesso modo poi anche sulla panchina è arrivato il tanto atteso cambio.

Sergio Conceicao è stato infatti esonerato, lasciando posto al clamoroso ritorno di Max Allegri. Dopo tante voci ed indiscrezioni è stato proprio il toscano ad essere nominato come nuovo allenatore, e sarà lui a guidare la rifondazione rossonera per il prossimo anno.

Come prevedibile poi pure per quanto riguarda la rosa ci saranno alcune novità, e molte di esse non saranno affatto positive. In primis gli addii di qualche pezzo chiave del Diavolo, che per ragioni economiche e per loro volontà sono pronti ad andarsene. E il primo da questo punto di vista sembra essere Tijani Reijnders.

Reijnders verso il Manchester City

Il centrocampista olandese è stato senza dubbio uno dei migliori nella disastrosa annata del Milan. A suon di gol e assist infatti ha provato a far rialzare la testa alla sua squadra, senza però riuscirci. Detto ciò però le sue ottime prove non sono passate di certo inosservate ai grandi club, tanto che il Manchester City di Pep Guardiola ha deciso di affondare il colpo, e il suo acquisto è ormai quasi ufficiale.

Di conseguenza in quel di Milanello sono partite le manovre per sostituirlo. Il ds Igli Tare non ha perso tempo, e ha ormai chiuso per l’arrivo di Luka Modric. Ma l’ex numero 10 del Real Madrid non sarà l’unico giocatore preso dal Milan per rimpiazzare Reijnders.

Tare lavora ad un clamoroso ritorno

Secondo alcuni indizi di mercato, Igli Tare starebbe pensando di riportare in Serie A Sergej Milinkovic Savic. Il ds ha già lavorato con lui ai tempi della Lazio, e vorrebbe prenderlo in rossonero.

Al momento queste sono delle semplici indiscrezioni, ma chissà se davvero il Milan riporterà in Italia uno dei migliori centrocampisti degli ultimi anni del nostro campionato.