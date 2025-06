L’umiliazione di Champions e il no a Spalletti: nuovi guai per Acerbi | Rottura totale con i tifosi interisti

Dalla batosta in finale di Champions, alla polemica sul no alla nazionale. Ora per Francesco Acerbi arriva anche la rottura con i tifosi interisti.

Piove sul bagnato per Francesco Acerbi, dopo l’umiliazione in finale di Champions League ed il controverso no rifilato a Luciano Spalletti in Nazionale. Il difensore interista è stato l’uomo copertina nella semifinale di Champions contro il Barcellona, ma la notte di Monaco di Baviera si è presto trasformata da sogno ad incubo.

La finale della coppa dalle grandi orecchie ha visto l’Inter travolta per 5-0 dal PSG di Luis Enrique. Non c’è mai stata gara in Germania, dove i parigini hanno trovato il doppio vantaggio in appena 20 minuti. Nell’imbarcata generale la sua prestazione è stata insufficiente al pari di quella di tanti altri compagni.

Dopo la delusione è arrivata una nuova polemica intorno al difensore ex Lazio, per via del rifiuto alla convocazione in nazionale. Francesco Acerbi ha pubblicamente declinato la chiamata di Luciano Spalletti a Coverciano, in vista delle sfide di qualificazione ai Mondiali 2026, contro Norvegia e Moldavia.

Il difensore classe ’88 ha motivato con un lungo post su Instagram le motivazioni dietro al rifiuto della chiamata in azzurro. L’interista ha scritto di non sentirsi parte del progetto del Commissario Tecnico, oltre a lamentare una mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Nuovi guai per Acerbi, spaccatura sul web

E le polemiche non si sono certo spente. L’ex portiere Gigi Buffon, oggi capo delegazione degli azzurri, ha criticato apertamente il rifiuto della convocazione da parte di Acerbi.

Inoltre, sempre sui social network, è scoppiata una nuova polemica che colpisce indirettamente anche il difensore lombardo. I tifosi nerazzurri non hanno digerito un post condiviso da Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi

I tifosi interisti contro lady Acerbi

Dopo la deludente finale la moglie del difensore interista ha condiviso alcuni scatti con famiglia ed amici che hanno seguito la gara a Monaco. Su Instagram il post è stato inondato di commenti dei tifosi.

Da un lato gli anti interisti, che hanno sommerso di sfottò le foto della moglie del difensore. Dall’altro lato tanti tifosi della Beneamata hanno sottolineato come dopo una sconfitta così umiliante forse sarebbe stato meglio evitare di postare alcun contenuto.