Arriva con l’ultimo treno: De Rossi sarà il nuovo mister | Presentazione settimana prossima

Il valzer delle panchine in Serie A coinvolge anche Daniele De Rossi. L’ex Roma è pronto a tornare ad allenare a stretto giro di posta.

Panchine di Serie A in fermento dopo la fine del campionato. Mai come in questa stagione ci sono stati così tanti cambi, ribaltoni ed incertezze, nel valzer degli allenatori nella massima serie italiana. Le situazioni già delineate sono poche, mentre vanno avanti trattative e casting per definire le nuove guide tecniche di tante squadre.

Il Napoli scudettato continuerà con Antonio Conte, così come annunciato dal patron De Laurentiis. Verso la conferma anche Igor Tudor in casa Juventus, dopo aver centrato la qualificazione in Champions League. Conferma scontata anche per Vincenzo Italiano in casa Bologna, forte della conquista della Coppa Italia ai danni del Milan.

La squadra rossonera ha invece annunciato il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. Ed un altro ritorno ha coinvolto Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Novità per quel che riguarda la Roma, che ha scelto Gasperini dopo l’ultimo ballo di Claudio Ranieri in Serie A.

L’Atalanta dal canto suo continua il casting per l’erede del Gasp, al pari di Fiorentina ed Inter. La squadra nerazzurra dopo la deludente finale di Champions League si è separata da Simone Inzaghi, che ha scelto l’Al Hilal in Arabia Saudita.

Panchine bollenti in Serie A, torna De Rossi

Il candidato più accostato ai desideri dell’Inter è Fabregas, oggetto di un braccio di ferro con l’ambiziosa proprietà del Como. Gli incastri in panchina della Serie A non sono terminati.

Tra i tanti nodi da sciogliere sulle guide tecniche della prossima stagione, si affaccia all’orizzonte il ritorno di Daniele De Rossi in panchina. L’ex capitano della Roma è stato esonerato dalla società giallorossa ad inizio stagione.

De Rossi al fotofinish, novità in panchina

L’ex centrocampista ha allenato la Roma dal gennaio del 2024, quando subentrò a José Mourinho, chiudendo al sesto posto in classifica ed alle semifinali di Europa League. La partenza in salita di questa stagione ha portato la proprietà giallorossa a sollevarlo dall’incarico dopo una sconfitta e tre pareggi nelle prime quattro giornate.

Accostato a tante panchine, dalla Fiorentina al Como in caso di addio a Fabregas, il suo futuro immediato potrebbe essere al Cagliari. La società sarda ha ufficializzato la separazione da Davide Nicola e potrebbe scegliere l’ex capitano giallorosso. Altra pista calda è la soluzione interna che vedrebbe promosso Pisacane dalla Primavera rossoblù.