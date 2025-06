Ultim’ora Palladino: svelati i reali motivi dell’addio alla Fiorentina | Al Viola Park è successo di tutto

L’addio di Raffaele Palladino alla Fiorentina ha colto di sorpresa tifosi ed addetti ai lavori. Ecco i motivi reali dietro il divorzio consumato in casa viola.

Acque agitate in casa Fiorentina dopo la scelta dell’addio a sorpresa per Raffaele Palladino. L’ex allenatore del Monza, nonostante avesse da poco firmato il rinnovo contrattuale, a fine maggio ha formalizzato le dimissioni dalla società viola. L’annuncio del divorzio tra il tecnico classe ’84 e la società guidata da Rocco Commisso ha colto molti addetti ai lavori di sorpresa, oltre alla tifoseria toscana.

La stagione della squadra Viola si è chiusa con la qualificazione alla prossima Conference League, arrivata al fotofinish nell’ultima giornata di campionato, ai danni della Lazio di Baroni. Viola che hanno chiuso al sesto posto in campionato mentre il percorso in Conference si è fermato alle semifinali contro il Betis.

Ancora peggiore è stato il cammino in Coppa Italia, con l’eliminazione dei gigliati negli ottavi della competizione nazionale, per mano del retrocesso Empoli. Una stagione sostanzialmente di transizione sia per la squadra toscana, che aveva appena chiuso l’era Italiano, sia per il tecnico campano che bene aveva fatto a Monza.

Ma le strade tra l’ex attaccante ed il club viola si sono separate prima del previsto, con la scelta di rassegnare le dimissioni ufficializzata dal tecnico nei giorni scorsi.

La verità dietro l’addio di Palladino

Ora la società guidata da Rocco Commisso dovrà nominare il prima possibile l’erede di Palladino, mentre vacilla anche la posizione di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina da diverse stagioni.

Le opzioni più quotate vedono i viola sulle tracce di profili giovani, come i tecnici Farioli e Gilardino, oltre alla pista Stefano Pioli. Per l’ex Milan si tratterebbe di un ritorno, avendo già allenato la Fiorentina tra il 2017 e il 2019.

Dimissioni Palladino, spunta l’accordo

In tanti si sono chiesti i motivi dello strappo fatale tra la Fiorentina e Raffaele Palladino. A neanche un mese di distanza dal rinnovo le parti si sono separate, non fornendo alcuna versione ufficiale sulle modalità dietro al divorzio.

Ed inoltre, come ha svelato il quotidiano Corriere Fiorentino, è stato firmato un accordo di riservatezza che coinvolge entrambe le parti. Dunque ne il tecnico ne la società usciranno allo scoperto sulle reali motivazioni dell’addio, alimentando le curiosità.