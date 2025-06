Porte girevoli in Europa: Donnarumma al Real, Courtois in Serie A | Si chiude entro il 1° luglio

Inizia il mercato, e con esso tutti gli incastri del caso: uno di questi sembra vedere Donnarumma a Madrid, e Courtois in Serie A. Si chiude tutto entro il prossimo 1 luglio.

Il calciomercato sta per entrare ormai nel vivo. Con la chiusura dei campionati e delle coppe europee, anche se c’è ancora da giocare il Mondiale per Club, le società possono dedicarsi soprattutto al futuro, cercando di imbastire una rosa competitiva in vista della stagione che verrà.

Proprio in concomitanza con la conclusione del trofeo più prestigioso dell’anno, ovvero la Champions League, sono arrivate delle clamorose novità sul futuro di un grande giocatore. Gigio Donnarumma, dopo aver alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie al termine della super vittoria per 5-0 del suo PSG sull’Inter, ha affermato pubblicamente che potrebbe lasciare Parigi nella sessione di mercato che ha da poco aperto i battenti.

Detto ciò, subito il nome del portierone della nazionale azzurra era stato accostato alla Serie A. Ma alla fine il suo destino sembra dover essere un altro. Anche se il suo trasferimento potrebbe comunque coinvolgere molto da vicino il nostro campionato. Vediamo nello specifico tutti i dettagli nelle prossime righe.

Donnarumma verso il Real Madrid

Il prossimo passo per la carriera di Gigio Donnarumma secondo molti potrebbe essere quello di un trasferimento al Real Madrid. Chiunque vorrebbe giocare per i Galacticos nella vita, e dopo aver vinto tutto a Parigi, il portierone sembra pronto per questo step. Allo stesso modo poi le Merengues sembrano gradire un suo possibile arrivo al Bernabeu.

E’ chiaro però che in caso di arrivo nella capitale spagnola dell’estremo difensore ex Milan, a fare le valigie dovrebbe essere quello che è il titolare attuale, ovvero Thibaut Courtois. Ma è proprio il futuro del belga che con grande sorpresa potrebbe essere in Serie A.

Courtois approda nel nostro campionato

Qualora venisse messo sul mercato dal Real Madrid, Courtois finirebbe dritto dritto nel mirino di almeno un paio di club importanti della Serie A.

Su tutti ci sarebbe l’Inter, pronta a rinnovarsi e a lasciar partire Sommer. Allo stesso modo però anche il Milan, che potrebbe vendere Maignan, il quale è in direzione Chelsea, e il Napoli, che invece si appresta a salutare Meret, sono attenti alla situazione.