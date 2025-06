Niente Serie A per Bove: costretto a volare in Premier | Avviati i dialoghi con la Roma

Il centrocampista classe 2002 non potrà giocare più giocare in Serie A, ed è ormai ad un passo dal trasferirsi in Premier League.

Tutti gli appassionati di calcio hanno purtroppo ancora negli occhi quanto accaduto a dicembre scorso durante la sfida di campionato tra Fiorentina e Inter. Nel corso del primo tempo infatti il giovane centrocampista della viola Edoardo Bove è crollato improvvisamente a terra a causa di un malore.

Subito si è iniziato a temere il peggio, e prontamente compagni di squadra e avversari hanno prestato i primi soccorsi. Questi fortunatamente si sono rivelati decisivi, tanto che al ragazzo classe 2002 è stata salvata la vita. Trasportato di corsa in ospedale infatti il calciatore si è ripreso e si è sottoposto ad un intervento chirurgico, che lo ha messo fuori pericolo.

Adesso sono trascorsi alcuni mesi da questo terribile accaduto, e ovviamente in questo periodo Bove non è più sceso in campo. La cosa più importante, ovvero la sua vita, è stata salvaguardata, ma adesso resta da capire cosa ne sarà della sua carriera. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore sono arrivati dei segnali importanti.

Il futuro di Bove

Dopo l’installazione di un defibrillatore sottocutaneo si è subito parlato di un Bove che avrebbe dovuto lasciare la Serie A per proseguire la propria carriera. In Italia infatti ci sono regole più stringenti da questo punto di vista. Basti pensare ad esempio a Christian Eriksen, che dopo quanto accaduto agli Europei del 2021 ha dovuto lasciare l’Inter.

Detto ciò è chiaro che al momento sono in corso tutte le valutazioni del caso, e addirittura la FIGC starebbe pensando ad una modifica della regola per permettere a Bove di giocare ancora in Serie A. Tuttavia, qualora ciò non fosse possibile, il destino del centrocampista sembra essere già segnato.

Futuro in Premier League per Bove

Nel caso in cui Bove non dovesse ricevere l’idoneità per giocare ancora in Serie A, una delle alternative principali per il suo futuro potrebbe essere la Premier League.

Diversi club inglesi infatti sembrano interessati a lui, e sono pronti portarselo a casa. Ora non ci resta che attendere dunque qualche novità da questo punto di vista, per capire se il centrocampista giocherà ancora in Italia oppure no.