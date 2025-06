Nations League: stasera Germania-Portogallo | Esame pesante con vista al Mondiale

Questa sera l’Allianz Arena di Monaco di Baviera ospita la prima semifinale di Nations League tra Germania e Portogallo. Tedeschi favoriti

Non piace a nessuno, o comunque a pochissimi. Ma una volta giunti alla fase finale chi è rimasto in gara la vuole vincere. Stiamo parlando della Nations League, la competizione per squadre nazionali creata ad hoc dai vertici dell’UEFA e giunta alla sua quarta edizione.

Le tre finora disputate hanno visto altrettante nazionali conquistare la vittoria finale: Portogallo, Francia e Spagna si sono finora aggiudicate il torneo e tutte e tre puntano a centrare il bis nel prossimo fine settimana.

Semifinali e finali si disputano in Germania e sono proprio i bianchi padroni di casa a godere dei favori del pronostico. Questa sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, teatro qualche giorno fa del trionfo del PSG in finale di Champions League, i tedeschi sfideranno il Portogallo nella prima semifinale.

Una partita molto attesa e sulla carta assai equilibrata, un incontro tra Nazionali di alto livello e tra due scuole calcistiche molto diverse tra loro. Sia Germania che Portogallo arrivano a questo appuntamento con parecchie assenze di rilievo.

Nations League, Germania e Portogallo si giocano il posto in finale

Le squadre allenate da Julian Nagelsmann e da Roberto Martinez si sono qualificate per questa semifinale grazie, rispettivamente, alle vittorie ottenute contro l’Italia e contro la Danimarca.

Molto più sofferto è stato alla fine il successo dei rossoverdi lusitani che hanno avuto ragione degli agguerriti danesi solo nei tempi supplementari al termine di due gare incerte, combattute ed equilibrate.

Nations League Portogallo e Germania schierano tutti i migliori

Julian Nagelsmann dovrebbe continuare a dare fiducia al 4-2-3-1 che tanto bene ha fatto nelle ultime uscite. Davanti a Ter Stegen dovrebbero agire Kimmich e Raum, mentre al centro si va verso la conferma del tandem difensivo composto da Tah e Koch. In mezzo al campo probabile spazio per la mediana targata Goretzka e Gross, con Adeyemi, Sané e Wirtz favoriti per agire dietro alla punta unica, il centravanti Fullkrug.

Il Portogallo di Roberto Martinez vuole vincere, e per farlo è deciso a schierare l’undici migliore. Davanti al portiere Diogo Costa difesa a quattro composta da Dalot, Goncalo Inácio, Ruben Dias e Nuno Mendes, fresco di triplete con il PSG. In mezzo al campo Vitinha, Joao Neves e Bruno Fernandes, con il tridente offensivo che probabilmente sarà formato da Bernardo Silva, Rafael Leao e ovviamente Cristiano Ronaldo.