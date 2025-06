La FIA bussa nel box Ferrari: c’è qualcosa di irregolare | Arrivano sanzioni immediate

La FIA piomba nel box Ferrari, c’è un’irregolarità nel mirino. Possono arrivare sanzioni lampo per il team di Maranello.

Anche la tappa spagnola del Mondiale di Formula 1 2025 ha consolidato le certezze intorno alle McLaren. Nel circuito catalano di Montmelò la vittoria è andata ad Oscar Piastri, alle sue spalle il compagno di scuderia Lando Norris. Terza doppietta stagionale per il team britannico, nonostante non siano mancati brividi nel finale di gara.

L’ingresso della safety car, dopo l’uscita di pista di un incolpevole Kimi Antonelli, ha sparigliato le carte dietro alla coppia McLaren. Alla ripartenza Max Verstappen era l’unico pilota su gomma dura e ne ha approfittato Charles Leclerc.

Il monegasco ha chiuso il Gran Premio di Spagna alla terza posizione, garantendo il terzo podio stagionale alla Ferrari. Una nuova prestazione deludente ha invece coinvolto Lewis Hamilton, che ha chiuso la gara in Catalogna solo al sesto posto. Il britannico è stato superato anche da Hulkenberg nel finale di gara dopo la safety car.

La classifica costruttori vede ora la McLaren competere in solitaria al primo posto, con 362 punti raccolti fin qui. Il team di Maranello è in seconda posizione, a quota 165 punti e con solo sei lunghezze di vantaggio sulla Mercedes. Ed oltre allo spettacolo in pista, ha fatto discutere quanto accaduto al box Ferrari nell’ultimo weekend in Spagna.

La FIA irrompe nel box Ferrari

La casa automobilistica italiana si è presentata all’appuntamento spagnolo con delle rilevanti novità tecniche. In particolare le Ferrari hanno avuto modifiche all’ala anteriore della SF-25.

E poco prima del via delle qualifiche, la FIA avrebbe chiesto alla Ferrari di apportare modifiche proprio all’ala anteriore delle monoposto in gara.

Ala anteriore nel mirino, la richiesta della FIA

Secondo quanto è filtrato dai box del circuito catalano, la FIA avrebbe chiesto di apportare una modifica all’ala anteriore delle rosse. Sembra che il test sia stato effettuato al termine delle prove libere, subito prima del rush delle qualifiche.

Come ha specificato il sito Autoracer.it, la modifica non ha riguardato il flap dell’elemento. Se questa richiesta di modifica fosse avvenuta durante le qualifiche ci sarebbero state sanzioni immediate per il team Ferrari.