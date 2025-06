Il trucco per vincere al Fantacalcio: distruggerai i tuoi amici | Anche con una squadra scarsa arrivi 1°

Svelato il trucco per vincere al Fantacalcio anche con una squadra scarsa. Ecco come sbaragliare la concorrenza.

Croce e delizia dei tifosi ed appassionati calcistici in Italia, vero e proprio culto nel nostro paese, dove si stima coinvolga più di 6 milioni ogni stagione. Il Fantacalcio è un vero e proprio dogma in Italia, dove nasce agli inizi degli anni ’90, ispirandosi allo statunitense Fantasy Baseball.

Ad aiutare la diffusione del gioco fantasportivo in Italia è stata la collaborazione con la Gazzetta dello Sport, che risale alla metà degli anni novanta e che fece spopolare la pratica tra i tifosi. I tempi dei quotidiani sono ormai un ricordo lontano, ma che lega le generazioni attraverso il tempo.

Oggi continua ad essere diffusissimo come sport virtuale tramite app e varie piattaforme o siti dedicati alla materia. Tanti appassionati seguono le vicende dei calciatori nella loro rosa virtuale come se li tifassero, legando gioie e dolori del gioco alle prestazioni degli atleti scelti in fase d’asta.

E proprio l’asta iniziale viene considerato come uno dei momenti più importanti e topici del gioco. Ognuno la prepara a modo suo, scegliendo una strategia da seguire oppure affidandosi completamente al caso. In tanti si preparano con dovizia di dettagli alla creazione della miglior rosa possibile per vincere la competizione annuale con gli amici.

Fantacalcio, ecco come vincere senza squadrone

C’è chi punta al risparmio totale per acquistare più attaccanti possibili di livello. C’è chi cerca di assicurarsi un top per reparto, o chi sceglie di nobilitare il centrocampo. Affidarsi a calciatori top in mezzo al campo può rivelarsi spesso una mossa strategicamente valida.

Basti pensare alle prestazioni di giocatori come McTominay o Orsolini, listati centrocampisti che hanno segnato rispettivamente dodici e quindici gol in questa stagione. Un bottino invidiabile per tanti attaccanti nell’ultima Serie A.

Rosa scarsa ma primo posto al Fanta

Ma il web ci ricorda come anche il più fine degli strateghi a volte deve arrendersi al fato, o alla fortuna che dir si voglia. Sui social network ha infatti colpito il caso di una vittoria al Fantacalcio con una rosa decisamente sottotono a livello di nomi rispetto alla concorrenza.

Nel caso citato la squadra che ha vinto il titolo non aveva grandi nomi in attacco, fatta eccezione per Kolo Muani arrivato a gennaio. Insieme al francese erano presenti i nomi di Colombo, Mota e Sarr, non proprio attaccanti di prima fascia. La seconda classificata aveva invece in attacco Retegui e Kean, rispettivamente capocannoniere e vice dell’ultimo campionato.