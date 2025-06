Fumata bianca alla Pinetina: in panchina torna l’ex che non ti aspetti | Nessun giornale lo aveva nominato

Dopo l’addio di Simone Inzaghi è arrivata subito la scelta sul nuovo allenatore interista: Marotta riporta alla Pinetina un grande ex, che nessun giornale aveva ancora nominato.

La notizia era nell’aria, e tutto l’ambiente interista se lo aspettava: nella giornata di ieri Simone Inzaghi ha deciso ufficialmente di lasciare l’Inter dopo 4 anni. Una decisione paventata già dopo la mazzata patita in finale di Champions League con il PSG, e che dunque è diventata realtà.

Possibile che il mister abbia deciso perché si sentiva a fine ciclo. È pur vero però che secondo alcuni la società non avrebbe accontentato le sue richieste sul mercato, e ciò lo ha spinto ad andarsene. Sta di fatto che il tecnico piacentino lascia la Beneamata con sei trofei in bacheca, ma anche qualche rimpianto. Su tutti le due finali di coppa perse, e almeno due scudetti sfumati.

Adesso il suo futuro sarà in Arabia Saudita, all’Al Hilal, dove andrà a guadagnare la bellezza di 25 milioni di euro a stagione. Cifra pazzesca, che lo renderà l’allenatore più pagato al mondo, superando anche Pep Guardiola. Allo stesso tempo però anche in casa interista bisognerà guardare avanti. E per il nome di prossimo allenatore nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose notizie.

Tanti nomi in lizza per la panchina interista

Ad oggi tanti allenatori vengono accostati al club meneghino. Da Cesc Fabregas a Roberto De Zerbi, passando poi anche per Patrick Vieira, il cui nome nelle ultime ore si è fatto avanti in maniera importante, e Christian Chivu.

Dettò ciò però è pur vero che adesso sono state fatte delle clamorose ipotesi su quello che sarebbe un pazzesco ritorno in panchina di un ex allenatore nerazzurro. Il suo profilo non è stato ancora indicato dai giornali, ma a quanto pare starebbe scalando con grande velocità le gerarchie. Vediamo di chi si tratta.

La mossa a sorpresa di Beppe Marotta

Il nome a sorpresa venuto alla luce nelle ultimissime ore è quello di Roberto Mancini. L’ex ct della nazionale vuole rimettersi in gioco, e gradirebbe senza dubbio un ritorno a Milano sponda nerazzurra.

Per lui sarebbe la terza venuta all’Inter. Fantasia oppure realtà? Staremo a vedere. La cosa certa al momento è che i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro della panchina nerazzurra.