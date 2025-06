Tra polemiche e infortuni: l’Italia prepara il big match con la Norvegia | Il possibile 11 di Spalletti

l’Italia di Luciano Spalletti si avvicina all’incontro decisivo con la Norvegia. Ecco, tra tante defezioni, il possibile 11 azzurro.

La Nazionale azzurra si prepara al big match contro la Norvegia, valido per le qualificazioni al Mondiale 2026. Non mancano problemi per Luciano Spalletti che, tra infortuni e controversie, sta meditando la formazione titolare che affronterà gli scandinavi. L’Italia è stata inserita nel Gruppo I, dove sono presenti anche Moldavia, Israele ed Estonia.

La Norvegia è l’avversario più temibile del girone e dopo due giornate viaggia a punteggio pieno in vetta alla classifica. L’appuntamento di Oslo si preannuncia già decisivo per l’Italia di Luciano Spalletti, che deve fare i conti con diversi problemi tra i calciatori convocati a Coverciano.

Ha fatto rumore la decisione di Francesco Acerbi di rifiutare la chiamata in azzurro. Il difensore dell’Inter, reduce dalla disfatta in finale di Champions League, ha pubblicamente rifiutato la convocazione a Coverciano. Oltre alle polemiche per lo spinoso caso, il Commissario Tecnico azzurro deve fare i conti con diversi infortuni tra i suoi.

In difesa è emergenza per Luciano Spalletti, che oltre al rifiuto dell’interista, non avrà a disposizione Buongiorno e Calafiori. L’attacco norvegese mette paura, con la coppia Haaland e Sorloth garanzia di qualità assoluta, oltre ad Odegaard a centrocampo.

Tra infortuni e polemiche, l’11 anti Norvegia

La gara è in programma in Norvegia venerdì sera e per il CT ex Napoli i problemi non si fermano al pacchetto difensivo.

A centrocampo si è fermato Manuel Locatelli, il calciatore della Juventus non scenderà in campo nella prima giornata di qualificazione ai Mondiali.

La probabile formazione dell’Italia

Poche certezze per Luciano Spalletti ma un imperativo chiaro, l’Italia è chiamata a vincere il primo scontro diretto contro la nazionale scandinava. Ecco le possibili scelte del CT azzurro per la delicata trasferta in Norvegia.

In porta Donnarumma, fresco vincitore della Champions League. Difesa a tre con Di Lorenzo, Bastoni e uno tra Gabbia e Gatti. Sulle fasce Cambiaso e Udogie, che è in ballottaggio con Dimarco. A centrocampo Barella, Tonali e Ricci. La coppia d’attacco sarà formata da Giacomo Raspadori e uno tra Moise Kean e Retegui come centravanti. La punta della Fiorentina sembra partire in leggero vantaggio.