SCANDALO INTER: società incriminata per la finale di Champions | La denuncia arriva dai tifosi

Piove sul bagnato in casa Inter dopo la finale di Champions League persa contro il PSG. Scatta la denuncia dei tifosi verso la società.

Non è ancora smaltita la delusione in casa Inter dopo la cocente sconfitta patita in finale di Champions League, per mano di uno straripante PSG. Il 5-0 della squadra guidata da Luis Enrique ha scosso le fondamenta del mondo nerazzurro.

I ragazzi di Simone Inzaghi hanno chiuso la stagione senza aver portato nessun titolo a casa, quando mesi fa si parlava senza troppi giri di parole della possibilità di chiudere un nuovo triplete. La clamorosa sconfitta di Monaco di Baviera è rimasta nella storia della massima competizione europea, come la finale col maggiore scarto di gol di sempre.

Le luci della ribalta sono state tutte per Luis Enrique, che porta a casa il quarto trofeo stagionale e soprattutto conquista il tetto d’Europa per la prima volta nella storia del club parigino. Il tecnico asturiano entra di diritto nella storia del PSG, con una prestazione davvero strabordante in finale, che ha annichilito la squadra nerazzurra.

L’Inter si lecca le ferite dopo la disfatta di Monaco di Baviera mentre resta un nodo da sciogliere il futuro in panchina di mister Inzaghi. La società nerazzurra a stretto giro di posta dovrà risolvere la spinosa situazione del tecnico ex Lazio.

Finale di Champions, i tifosi contro l’Inter

Non sono mancati malumori tra il pubblico di fede interista e la società che guida la Beneamata. Una porzione del tifo nerazzurro ha protestato contro la gestione dei biglietti nella finalissima di Monaco di Baviera, ma non solo.

I tanti che non hanno potuto seguire in Germania l’Inter hanno vissuto l’emozione dell’attesa, e la delusione della disfatta, in diretta allo stadio San Siro.

Maxischermo a San Siro, la rabbia dei tifosi

Proprio l’assenza di altri maxi schermi in giro per la città ha scatenato la rabbia dei tifosi nerazzurri sul web. Il giornalista Lapo De Carlo (direttore di Radionerazzurra), ha paragonato la situazione di Milano con quello visto a Napoli nel giorno dello scudetto.

Il cronista ha scritto sui social: “A Napoli nell’ultimo weekend ben 5 maxischermi in città. A Milano solo uno, San Siro e a pagamento.“