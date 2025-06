Riunione finita alla Continassa: Comolli ha scelto il nuovo allenatore | Progetto in stile Thiago Motta

Comincia a schiarirsi l’idea della Juve sul futuro della panchina: Comolli ha scelto un nuovo profilo a sorpresa per guidare la squadra il prossimo anno.

La stagione vissuta dalla Juventus è stata a dir poco negativa. Il club bianconero infatti ha deluso tutte le attese della vigilia, che volevano la squadra in lotta per lo scudetto, e con un buon possibile piazzamento in Europa. E invece le cose non sono andate propriamente così, tanto che il progetto targato Thiago Motta e Cristiano Giuntoli è naufragato dopo pochi mesi.

Il tecnico italo-brasiliano è stato esonerato a marzo, mentre il direttore sportivo è ormai delegittimato dei suoi poteri, con John Elkann che ha deciso di dare maggior peso specifico a Giorgio Chiellini, e di prendere nel ruolo di direttore generale del club l’esperto Damien Comolli, proveniente dal Tolosa.

Ed è proprio il dirigente transalpino che si è già messo al lavoro a capofitto in quel della Continassa, in particolar modo sul futuro della panchina della Vecchia Signora. I nomi che vengono accostati alla compagine bianconera infatti sono parecchi, ma ad oggi uno è diventato il favorito assoluto. Vediamo di chi stiamo parlando.

Tanti nomi in lizza per la panchina

Ad oggi sono tanti i profili che vengono accostati alla guida della Juventus. Da Stefano Pioli a Roberto Mancini, passando per i vari Roberto De Zerbi e Raffaele Palladino. Allo stesso modo però non viene esclusa a priori una permanenza di Igor Tudor anche dopo il Mondiale per Club.

Detto ciò però nelle ultimissime ore sono aumentate le voci che vorrebbero l’arrivo di panchina, su spinta del nuovo dg Damien Comolli, di un profilo alla Thiago Motta, che cerca di vincere tramite il bel gioco, e con cui la società torinese ha avuto dei colloqui anche in passato. Vediamo di chi stiamo parlando.

Comolli spinge per il suo approdo in panchina

Il tecnico di cui stiamo parlando è dunque Xavi, ex Barcellona, e che già nei mesi scorsi, quando il posto di Thiago Motta era a forte rischio, avrebbe incontrato la Juventus.

Staremo a vedere dunque se davvero la società si affiderà allo spagnolo, ripartendo con un nuovo progetto ancora una volta all’insegna del bel gioco, ma che deve portare risultati e trofei.