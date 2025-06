Quasi ucciso il meccanico: rischio tragedia per Leclerc | Ha lasciato la frizione troppo tardi

Charles Leclerc ha ottenuto un buon 3/o posto nel Gran Premio di Barcellona ma per un suo errore avrebbe potuto uccidere un meccanico

Ormai il mondiale di Formula Uno 2025 si avvia a diventare un discorso a due, un questione riservata ai piloti della McLaren. Del resto i fatti, compreso il Gran Premio di Spagna sul circuito di Barcellona di domenica scorsa, dimostrano ampiamente come Oscar Piastri e Lando Norris non abbiano rivali.

Neanche un fuoriclasse irriducibile del calibro di Max Verstappen riesce a rimanere agganciato agli scatenati portabandiera della scuderia di Woking, figuriamoci il resto di una presunta concorrenza già rassegnatasi alla schiacciante superiorità della McLaren.

Restano comunque da sottolineare, nonostante la palese inferiorità della Ferrari, le prestazioni di Charles Leclerc che a Monaco e a Barcellona ha conquistato rispettivamente uno splendido secondo e un brillante terzo posto.

Il driver monegasco è salito sul podio in tre occasioni sulle nove gare disputate: un bottino tutt’altro che straordinario ma quanto meno dignitoso e senz’altro superiore a quello magro e miserissimo racimolato da Lewis Hamilton.

Charles Leclerc, avrebbe potuto fare danni: ecco perché

Il prossimo appuntamento con la Formula Uno è fissato per domenica 15 giugno con un’altra gara classica, il Gran Premio del Canada sul circuito di Montreal. I tifosi della Rossa confidano in una crescita anche se minima della SF-25, che consenta a Hamilton e Leclerc di avvicinarsi alle monoposto color salmone.

A proposito della gara in Catalogna è opportuno ricordare un particolare emerso durante la telecronaca andata in onda come di consueto su Sky Sport: Marc Gené, ex pilota e storica seconda voce di tutte le gare di Formula Uno, ha sottolineato come al secondo pit stop Leclerc abbia seriamente rischiato di far male a un meccanico per avere lasciato troppo tardi la frizione.

Leclerc, il problema della frizione: di che si tratta

Dal punto di vista tecnico ciò che Leclerc ha corso il rischio di fare è facilmente spiegabile dal punto di vista tecnico. Il momento in cui il pilota rilascia la frizione e la monoposto riparte dal box è uno dei più delicati. Un rilascio troppo aggressivo o al contrario troppo tardivo o mal calibrato, può avere pesanti conseguenze.

Se la macchina dovesse muoversi in modo inaspettato o con un’accelerazione eccessiva in uno spazio così ristretto, con meccanici ancora intenti a rimuovere le pistole o a manovrare il carrello di sollevamento, il pericolo per l’incolumità fisica del personale sarebbe concreto. La forza di una monoposto di Formula Uno è immensa e il suo controllo richiede una sensibilità e una precisione estreme da parte del pilota.