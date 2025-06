Dallo storico gol non concesso ai debiti: Muntari si è ridotto male | Gli hanno sequestrato tutto

L’ex centrocampista del Milan è finito male dopo il ritiro: i debiti lo hanno distrutto, tanto che le autorità gli hanno sequestrato tutto.

Nel mondo del calcio, dove fama e ricchezza sembrano garantire una vita agiata, non è raro imbattersi in storie di calciatori che, soprattutto a fine carriera, finiscono travolti dai debiti. La causa principale è spesso una cattiva gestione del denaro. Durante gli anni d’oro, molti atleti guadagnano cifre elevate, ma non sempre sviluppano le competenze necessarie per amministrare il proprio patrimonio in modo oculato.

Spese eccessive, investimenti sbagliati, entourage troppo numeroso e stile di vita lussuoso possono portare a squilibri finanziari. Con il ritiro dal calcio professionistico, le entrate diminuiscono drasticamente, ma il tenore di vita spesso resta invariato. A ciò si aggiungono, in alcuni casi, problemi legati a divorzi, tasse non pagate o truffe subite da consulenti poco affidabili.

Esempi noti includono grandi nomi che, dopo carriere brillanti, si sono ritrovati sull’orlo della bancarotta. Uno di questi è una vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Sulley Ali Muntari, ex centrocampista che ha giocato per diversi club del nostro campionato, e che oggi a causa dei tanti debiti le autorità gli hanno sequestrato tutto.

Una vita passata in Serie A

Dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, squadra dove vi ha giocato per diversi anni, il centrocampista ghanese si trasferisce per una sola stagione in Inghilterra, prima di tornare all’Inter. Dopo un breve prestito ancora in Premier però Muntari approda al Milan.

Qui vive grandi anni, dove però verrà ricordato soprattutto per il controverso episodio del gol no gol durante un Milan-Juventus decisivo per lo scudetto. Dopo un’esperienza in Arabia, il giocatore tornerà ancora in Serie A per un’ultima volta, al Pescara, prima di girovagare per il mondo negli ultimi anni della sua carriera.

I debiti lo hanno travolto

Qualche anno fa Muntari aveva ammesso di essere in difficoltà economiche, tanto da non riuscire più a pagare nemmeno la propria auto. Tesi che è stata confermata poco dopo, quando è stato fermato dalla Polizia al confine tra Italia e Svizzera.

Le forze dell’ordine infatti gli hanno sequestrato la vettura in quanto diverse rate del mezzo non erano state pagate. Un disastro vero e proprio, verificatosi nonostante abbia avuto una lunga carriera, durante la quale ha di sicuro guadagnato parecchio.