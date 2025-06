Un anno di stacco, ora torno in Serie A: tutto fatto per Rabiot | C’è l’accordo con sua madre

Adrien Rabiot dopo aver contribuito alla qualificazione in Champions League del Marsiglia è vicino a un clamoroso ritorno in Serie A

L’allenatore dell’Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi stravede per lui e del resto Adrien Rabiot ha meritato di ricevere elogi e complimenti da parte del del tecnico bresciano. Il centrocampista francese ha offerto un contributo essenziale alla qualificazione dei biancoazzurri in Champions League.

Ciò detto sembra che le chance dell’ex Paris Saint Germain di restare in Francia siano piuttosto esigue, soprattutto di fronte alla possibilità di tornare in Italia, in un campionato molto più competitivo e con maggiore visibilità della Ligue 1.

Il futuro di Rabiot è dunque tutto da scrivere nonostante un contratto biennale stipulato l’estate scorsa con l’Olympique Marsiglia e che scadrà il 30 giugno del 2026. La voglia di tornare in Italia è molto più forte del desiderio di giocare la Champions con il Marsiglia.

In Italia non sono molti però i club in grado di permettersi un ingaggio ‘pesante’ come quello di Rabiot, abituato in tutta la sua carriera a giocare in club di altissimo livello come Paris Saint Germain e Juventus.

Rabiot torna in Serie A, lo vuole a tutti i costi il suo mentore

Nella sua esperienza in bianconero il gioiello della Nazionale francese ha stretto un rapporto di profonda stima professionale e non solo con Massimiliano Allegri, il quale se fosse rimasto a Torino ne avrebbe chiesto senz’altro la conferma.

Come tutti sanno proprio Allegri qualche giorno fa è diventato il nuovo allenatore del Milan, club in cui vinse nel 2011 il primo dei sei scudetti della sua carriera. E una delle prime richieste avanzate al direttore sportivo Igli Tare è stato proprio l’ingaggio di Rabiot.

Rabiot, il ritorno in Italia è scontato: accordo vicino

Allegri considera fondamentale per il suo progetto tecnico un elemento come Rabiot, un centrocampista in possesso di caratteristiche quasi uniche nel panorama nazionale e internazionale. Per questo motivo l’ex allenatore della Juventus ha già espresso il desiderio di poterlo avere nella rosa del Milan per la prossima stagione. Il direttore sportivo Igli Tare ha già mosso i primi passi con l’agente del giocatore, vale a dire la madre di Rabiot che da sempre ne cura gli interessi.

Anche perché un giocatore del calibro di Rabiot non piace soltanto al Milan: altri club di primo piano del Vecchio Continente sono da tempo sulle sue tracce. Anche per questa ragione il ds Tare proverà a stringere i tempi anticipando la folta e agguerrita concorrenza.