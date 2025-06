Tifosi disperati: per la Champions serve un altro abbonamento | Ormai non bastano 200 euro al mese

Pessime notizie per tifosi ed appassionati calcistici. Per vedere tutta la Champions League servirà un nuovo abbonamento.

Mentre si avvicina l’ultimo atto della stagione europea per i club, ovvero la finalissima di Champions League, giungono importanti notizie per gli abbonati ai servizi pay per view. Sabato sera l’Inter di Simone Inzaghi è attesa dalla finale della massima competizione europea, che si svolgerà a Monaco di Baviera, contro il PSG di Luis Enrique.

La squadra nerazzurra è arrivata in fondo alla Champions League per la seconda volta nelle ultime tre stagioni. Le speranze di Simone Inzaghi e tutto il tifo interista è che l’epilogo sia differente rispetto quanto visto ad Istanbul nel 2023. Quando il Manchester City di Pep Guardiola alzò al cielo la coppa dalle grandi orecchie, grazie alla rete di Rodri.

Non sarà di sicuro semplice neanche in Germania, dove la squadra parigina arriva sulle ali dell’entusiasmo di una stagione già ricca di trofei. Il PSG si è già aggiudicato lo scudetto, la Coppa di Francia e la Supercoppa nazionale. I tifosi parigini sono già in fibrillazione, per quella che è l’occasione di vincere la prima Champions League della storia del club transalpino.

Nuovo abbonamento per vedere la Champions League

La caccia al biglietto per la supersfida di Monaco è iniziata da tempo, con tanti tifosi che si stanno mobilitando sia da Milano che da Parigi.

Chi non potrà seguire dal vivo il big match può comunque consolarsi grazie alla copertura televisiva italiana. La finale di Champions League sarà infatti trasmessa in chiaro in Italia dal canale TV 8. Sarà inoltre visibile sulla piattaforma Sky per gli abbonati.

Champions League in esclusiva, nuovo accordo

Per quel che riguarda l’edizione femminile della Champions League arriva una novità importante in vista del prossimo anno. Tutte le gare del torneo UEFA saranno trasmesse in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma Disney +.

Servirà dunque un nuovo abbonamento per gli appassionati di calcio femminile, per seguire il massimo trofeo europeo di categoria. L’ultima edizione della Women’s Champions League è stata ricca di emozioni e sorprese. La vittoria infatti è andata all’Arsenal, che ha sconfitto il ben più quotato Barcellona nell’ultimo atto della competizione europea.