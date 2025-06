È giunta la mia ora: si ritira dopo più di 300 gare alla Juve e un mucchio di trofei | Piange tutta la Serie A

Dopo una lunga carriera, che lo ha fatto diventare un simbolo della Juve, il giocatore ha deciso di dare l’addio al calcio giocato.

Per molti calciatori, il giorno del ritiro è un momento agrodolce, la fine di un capitolo significativo della loro vita. Dopo anni di allenamenti estenuanti, partite ad alta tensione e un’intensa vita sotto i riflettori, appendere le scarpe al chiodo rappresenta una transizione enorme. Le ragioni del ritiro sono varie: per alcuni, è l’età che avanza e la diminuzione delle prestazioni fisiche, per altri, sono gli infortuni cronici che rendono impossibile continuare a competere ad alti livelli.

Non mancano poi i casi in cui i calciatori decidono di ritirarsi per dedicarsi alla famiglia, intraprendere nuove carriere o semplicemente per stanchezza mentale e fisica. Indipendentemente dalla motivazione, il post-ritiro presenta nuove sfide. L’adrenalina delle partite, la routine quotidiana e la struttura della vita da atleta vengono a mancare.

Molti ex calciatori trovano nuove strade come allenatori, commentatori sportivi, agenti o imprenditori, cercando di rimanere nel mondo che tanto amano. Per altri, il distacco è più netto, focalizzandosi su interessi personali o familiari. Proprio da questo punto di vista nella stagione che si è appena conclusa abbiamo assistito a diversi addii importanti.

Tanti addii in Serie A

Quello che è terminato da poco è stato l’ultimo anno di calcio per i vari Reina e Iovine del Como. Restando in Serie A, anche una vecchia conoscenza come Jose Callejon ha dato l’addio. Oltre a questi poi Claudio Ranieri, seppur alla panchina, ha annunciato il suo ritiro.

Un altro grande nome del nostro calcio però sembra ormai in procinto di aver preso questa strada. Dopo aver passato una vita alla Juventus e aver vinto tantissimo, il giocatore sembra ormai aver finito la sua carriera.

Futuro in bilico

Un altro grande nome della nostra Serie A che potrebbe decidere di ritirarsi è senza dubbio Juan Cuadrado. Il colombiano ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con l’Atalanta, e visti i tanti problemi fisici patiti quest’anno, e l’età avanzata, qualcuno ha ipotizzato un suo addio al calcio.

Al momento però non c’è nulla di confermato, anzi, tante sono le voci che lo vorrebbero ancora in campo il prossimo anno: il Cagliari sembra infatti sulle sue tracce. Staremo a vedere quindi quale sarà la sua decisione.