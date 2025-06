Champions League: la formazione ideale dopo la finale | Tanto PSG, poca Inter

La top 11 di questa edizione della Champions League che si è appena conclusa vede pochissima Inter, nonostante la finale raggiunta.

Nella serata di sabato si è conclusa la Champions League. La finalissima di Monaco di Baviera è stata stravinta dal PSG ai danni dell’Inter. Un risultato di 5-0, rotondo, che fa capire il dominio dei francesi sugli avversari.

Dal canto suo la Beneamata ha provato a contenere almeno i danni, ma non è riuscita ad evitare un passivo alquanto pesante, il più grande nella storia delle finali della coppa dalle grandi orecchie e di tutti i principali ultimi atti dei trofei più importanti al mondo (Copa Libertadores, Europa League, Conference League, Mondiale, Europeo e Copa America).

Detto ciò, conclusa questa annata, è arrivato anche il momento di dare i meriti ai principali calciatori che hanno giocato nella competizione attuale. Ed è proprio da questo punto di vista di recente è arrivata la top 11 della stagione nella Champions fatta dalla stessa Uefa. E in essa è presente tanto PSG e pochissima Inter.

La formazione ideale della Uefa per la Champions League

La top 11 composta dalla Uefa è formata da Gigio Donnarumma tra i pali, una difesa a 4 composta da destra verso sinistra da Hakimi, Marquinhos, Bastoni, unico interista presente in rosa, e Nuno Mendes. Finora dunque ben 4 giocatori su 5 sono del PSG.

La formazione, super offensiva, prosegue con sugli esterni due giocatori del Barcellona, che si è fermato solo in semifinale, vale a dire Lamine Yamal e Raphinha. In mezzo al campo invece un altro semifinalista, ovvero Declan Rice, e Vitinha. In attacco troviamo la coppia parigina, formata da Ousmane Dembele e Desire Doue, autore di una doppietta meravigliosa nella serata di Monaco.

Bastoni unico interista presente nella formazione

Come abbiamo potuto vedere dunque Alessandro Bastoni è l’unico giocatore interista presente in questa speciale formazione. Tanti nerazzurri però sono stati di sicuro esclusi dopo la debacle di sabato sera.

Per quanto riguarda i premi individuali invece, il miglior giocatore della competizione è stato Ousmane Dembele, mentre il miglior giovane del torneo è stato proprio Desire Doue, che in pochi mesi si è preso il posto da titolare a Parigi, facendo impazzire tutti, inclusa la difesa dell’Inter.