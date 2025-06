Blitz di Marotta nella notte: scelto il sostituto di Inzaghi | Sta rescindendo con il suo club attuale

Dopo il cappotto in finale di Champions contro il Psg in casa Inter si pensa al futuro. Marotta ha già scelto l’erede di Simone Inzaghi

La pesantissima e per molti versi inattesa sconfitta incassata contro il Paris Saint Germain nella finale di Champions League sembra aver impresso una decisa accelerazione a una serie di profondi cambiamenti in casa Inter.

Nelle dichiarazioni a caldo rilasciate nell’immediato dopo partita il presidente Beppe Marotta ha in grandi linee confermato la piena e totale fiducia del club nei confronti di Simone Inzaghi. “Con Simone ci incontreremo per fare il punto della situazione, ma siamo molto contenti di lui”.

Decisamente meno sicuro della permanenza in nerazzurro è apparso il tecnico piacentino che ha invece aperto a un probabile e imminente addio: “Non so se sarò in panchina per il Mondiale per Club. Staremo a vedere“.

In effetti secondo alcune voci e indiscrezioni che arrivano dal quartier generale interista Simone Inzaghi sarebbe sul punto di accettare l’offerta monstre presentatagli dall’Al Hilal, ricchissimo club dell’Arabia Saudita.

Marotta ha già deciso, Simone Inzaghi parte per Riad

La fine del ciclo quadriennale di Inzaghi non ha trovato impreparata la dirigenza nerazzurra che è già corsa ai ripari. Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio avrebbero infatti individuato l’erede dell’ex tecnico della Lazio.

Tra i profili studiati e valutati con attenzione dal management dei vice campioni d’Europa uno in particolare ha suscitato particolare interesse, sia per l’indiscusso carisma personale che per le sue intriganti idee calcistiche.

Inter, arriva l’erede di Simone Inzaghi: è il più desiderato di tutti

Il profilo in questione è quello di Cesc Fabregas, ex centrocampista di livello mondiale ed ora giovane e ambizioso allenatore del Como. Il tecnico catalano alla sua prima stagione in Serie A ha conquistato tutti plasmando una squadra concreta e spettacolare allo stesso tempo, accorta e innovativa nel gioco. Qualche giorno fa, prima che andasse in porto la trattativa con Gasperini, la Roma ha provato concretamente ad ingaggiare Fabregas ma lo stesso ex centrocampista ha respinto le avances giallorosse.

L’Inter però è convinta di poterlo strappare al Como attraverso un’offerta ricca e articolata, sia sul piano economico che progettuale. Marotta considera Fabregas una sorta di ‘nuovo Guardiola’, l’uomo giusto a cui affidare un piano di sviluppo ambizioso e innovativo. Staremo a vedere se questa opzione prenderà forma nelle prossime settimane.