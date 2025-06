Voglio rilanciare Zaniolo: il tecnico lo ha chiesto alla società | Torna in Serie A in prestito secco

Dopo l’ennesimo flop della sua carriera, il classe 99 è pronto a cogliere al volo un’ultima grande occasione che arriva proprio dalla Serie A.

Fino a qualche anno fa si pensava che Nicolò Zaniolo sarebbe potuto essere il futuro del calcio italiano e della nazionale azzurra. Roberto Mancini lo convocò senza che fosse mai sceso in campo in Serie A, e da allora la Roma iniziò a puntare seriamente su di lui, ottenendo ottimi risultati.

I gravi infortuni patiti al legamento crociato però ne hanno rallentato la crescita. E da lì è arrivato il suo crollo improvviso, agevolato poi anche da ragioni comportamentali. Il classe 99 lascia la Lupa tra le polemiche, ma non riesce a trovare fortuna al Galatasaray, all’Aston Villa e nemmeno al suo ritorno in Serie A con le maglie di Atalanta e Fiorentina.

Come dicevamo in precedenza il suo carattere non lo ha di certo aiutato. E proprio qualche giorno fa l’attaccante cresciuto nel settore giovanile dell’Inter è salito alla ribalta per essere andato nello spogliatoio romanista durante una partita tra le primavera di Roma e Fiorentina, dove, in condizioni alterate, avrebbe scatenato una rissa.

Niente permanenza a Firenze per Zaniolo

Quanto accaduto di recente dunque ha fatto crescere ancora le ombre sul suo conto. Allo stesso modo però il suo futuro, almeno a Firenze, pareva segnato al netto del fattaccio. La società viola infatti aveva deciso con largo anticipo di non riscattarlo, visto che in questi mesi non è riuscito mai ad affermarsi.

Detto ciò l’ex calciatore cresciuto nel settore giovanile interista ora tornerà in Turchia al Galatasaray. Una permanenza ad Istanbul però appare ad oggi impossibile, ed è per questo che nelle ultime ore si stanno rincorrendo le voci sul suo futuro, che potrebbe essere ancora una volta, forse per l’ultima, in Serie A.

Ecco chi vuole puntare su Zaniolo

Secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore, la Lazio, squadra che già la scorsa estate era stata sulle sue tracce, sarebbe intenzionata a prendere Nicolò Zaniolo.

L’affare potrebbe concludersi sulla base di un prestito secco, o anche con un diritto di riscatto. La riuscita di questa trattativa dipenderà però dal gradimento del prossimo allenatore biancoceleste. Staremo a vedere dunque come si evolveranno le cose.