Il sogno Juve svanito troppo presto, poi la sua vita diventa un disastro | Carcere e depressione lo rovinano

Dal sogno Juventus svanito troppo in fretta, fino alle sciagure fuori dal campo da calcio. Ha avuto a che fare con la depressione ed il carcere.

La lista di meteore che hanno indossato la maglia bianconera della Juventus è decisamente corposa. Alcuni si sono rivelati dei veri e propri flop con la Vecchia Signora, seppure fossero arrivati con alte aspettative. Altri hanno militato nella squadra bianconera con la nomina dei predestinati, fino a vedere la propria carriera gettata alle ortiche a stretto giro di posta.

Della prima categoria fa parte l’attaccante Nicolas Anelka. Seguito dai tempi in cui faceva faville all’Arsenal, arrivò a Torino nel gennaio del 2013. In mezza stagione scese in campo solamente in tre occasioni, prima di passare a parametro zero al West Bromwich Albion.

Un altro attaccante arrivato con tante belle speranze alla Continassa è Pablo Daniel Osvaldo. Il centravanti argentino, che bene aveva fatto con la Roma e l’Espanyol, in bianconero troverà una sola rete in campionato. Un solo acuto, seppur decisivo per lo scudetto del 2014.

Impossibile dimenticarsi poi di Thierry Henry, il campione francese arrivò in bianconero da talento predestinato, in seguito ad un serio infortunio occorso ad Alex Del Piero. Con la Juve che sborsò ben 21 miliardi per soffiarlo al Monaco. Furono appena tre i gol segnati in 19 presenze per il francese.

Da promessa della Juve al dramma

C’è un altro calciatore offensivo francese che arrivò in giovanissima età alla Juventus. A cavallo del nuovo millennio gli osservatori bianconeri misero le mani su quello che sembrava un astro nascente del calcio transalpino.

Stiamo parlando di Vincent Péricard, ex calciatore francese di origini camerunesi, classe 1982. La sua esperienza in bianconero si esaurì con appena due presenze ufficiali, ma mai in campionato.

Il carcere e la depressione fuori dal campo

L’attaccante in bianconero finì nei guai per un sms inviato all’insegnate di italiano all’epoca della Juventus. La donna era però la compagna di Roberto Bettega, e come ha dichiarato lo stesso calciatore quella circostanza lo allontanò dalla Continassa.

In seguito in Inghilterra finirà anche dietro le sbarre, mentendo sulla propria identità dopo esser stato fermato dalle autorità al volante. L’ex attaccante ha ammesso di aver sofferto di depressione, ancor prima di finire in carcere in Gran Bretagna.