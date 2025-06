I Berlusconi cedono il Monza, Galliani se ne va | Pronto per un’ultima avventura in carriera

La famiglia Berlusconi mette ufficialmente in vendita la proprietà del Monza. Adriano Galliani è pronto per l’ultima avventura.

Il ciclo della famiglia Berlusconi alla guida del Monza è pronto a chiudersi dopo sette anni ricchi di emozioni. Paolo Berlusconi, fratello dell’ex patron e premier, ha ufficialmente messo in vendita la società brianzola. Sotto la gestione dell’ex Presidente del Consiglio la squadra lombarda è stata protagonista di un’ascesa entusiasmante, che in breve tempo ha portato i biancorossi dalla Serie C alla Serie A.

Monza che quest’anno, alla prima stagione dopo la separazione con Raffaele Palladino, è retrocesso con largo anticipo nella serie cadetta. L’annata era già partita col piede sbagliato, dopo la nomina di Alessandro Nesta, poi esonerato prima della fine del girone d’andata.

Al posto dell’ex difensore è arrivato Salvatore Bocchetti che non è però riuscito ad invertire la tendenza, fino al ritorno di Nesta e l’inevitabile retrocessione. Il Monza ha chiuso il campionato da fanalino di coda, con appena 18 punti raccolti in Serie A.

Dopo tre stagioni consecutive nella massima serie il sodalizio brianzolo torna dunque in Serie B e la società si prepara a grandi cambiamenti. L’annuncio del presidente onorario apre le porte alla cessione dell’asset calcistico al migliore offerente.

Paolo Berlusconi mette in vendita il Monza

Le parole del numero uno onorario della società sono chiare: “La famiglia cerca un gruppo affidabile e che possa garantire un futuro a cui passare il club“.

Le prime indiscrezioni parlano di diversi fondi statunitensi pronti a mettere le mani sull’asset sportivo della famiglia Berlusconi. In tutto questo movimento resta un nodo da sciogliere di un dirigente che è stato fin qui la pietra angolare della società brianzola, ovvero Adriano Galliani.

Quale futuro per Galliani dopo il Monza

Il dirigente Adriano Galliani è schierato in prima linea in questa fase di vendita del club calcistico. L’ex Milan avrebbe già ospitato emissari interessati all’acquisto della società, ma resta da capire quale sarà il suo futuro.

Sono due le ipotesi più probabili. Da un lato Galliani potrebbe tornare come consulente nel Milan. Sarebbe un ritorno suggestivo dopo l’addio targato 2017. Dall’altro lato non è escluso il ritiro dalle scene per una figura iconica del calcio italiano negli ultimi 40 anni.