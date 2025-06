Da nuovo Benzema a criminale: destino beffardo per Belfodil | In galera con accuse di omicidio

Da erede di Benzema alla disavventura che lo ha fatto finire in galera. Ecco la storia beffarda dell’attaccante Ishak Belfodil.

Arrivò in Serie A con la fama del nuovo Karim Benzema, prima che la sua carriera finisse nel dimenticatoio a stretto giro di posta. Ishak Belfodil sembrava destinato a percorrere una gloriosa carriera nei palcoscenici maggiori del calcio internazionale, dopo aver fatto intravedere ottime cose nelle giovanili del Lione.

Come il fortissimo centravanti francese anche lui di origine algerine ed insieme militarono nell’Olympique Lione. Dalla Francia passò in prestito al Bologna, nel gennaio del 2012. L’attaccante classe ’92 trovò poco spazio nelle file della squadra felsinea, chiudendo la sua prima avventura in Serie A con 8 presenze e nessuna rete.

Nel giugno dello stesso anno l’attaccante venne ceduto a titolo definitivo al Parma. Qui il centravanti trovò più spazio e fiducia, concludendo la prima stagione con un bottino invidiabile. Furono 34 le gare giocate con i ducali per l’attaccante nato in Algeria, ma con la cittadinanza francese, con 8 gol messi a referto con la maglia gialloblù.

Numeri che valsero la chiamata dell’Inter, con la quale non riuscì a replicare quanto fatto con i ducali. Dopo metà stagione anonima l’attaccante passò in prestito al Livorno, ma neanche in Toscana arrivarono segnali di ripresa, chiudendo la stagione con zero reti.

La parabola di Belfodil, dalla Serie A al carcere

Dopo un’altra breve parentesi al Parma l’attaccante algerino ha definitivamente salutato la Serie A. Nella stagione 2016-17 è tornato a segnare con lo Standard Liegi, prima di trovare fortuna in Bundesliga.

Prima col Werder Brema, poi con l’Hoffenheim, l’attaccante cresciuto nel Lione ha ritrovato gol e fiducia, collezionando 25 gol in quattro stagioni e chiudendo l’esperienza in Germania con la maglia dell’Herta Berlino.

Belfodil arrestato in Francia, accusa shock

L’attaccante giramondo, che ha giocato anche in Qatar ed Azerbaigian, nel 2023 è stato fermato dalla polizia a Parigi con una gravissima accusa. Il calciatore classe ’92 venne arrestato con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della sorella minore.

Secondo quanto riferì ‘Le Parisien’ l’attaccante venne accusato di aver aggredito la sorella di 15 anni. In seguito Belfodil venne ascoltato dagli inquirenti, che sciolsero le riserve sulla sua posizione prima rilasciando il calciatore poi archiviando il caso.