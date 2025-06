BOMBA NIKE: torna sul mercato uno dei prodotti più amati per il calcio | Nei negozi c’è la fila

Bomba in casa Nike con il ritorno sul mercato di uno dei prodotti più amati dai calciofili. Previste lunghe file agli store.

La Nike è uno dei brand sportivi più amati a livello mondiale ed è entrato nei cuore degli appassionati del calcio grazie a molti prodotti divenuti iconici. Sul web e non solo resiste un piccolo culto del merchandising statunitense, soprattutto per quanto riguarda gli anni ’90. Le divise e le calzature griffate Nike hanno segnato intere generazioni ai quattro angoli del globo.

Nome ispirato alla dea greca, raffigurata tradizionalmente come alata. Proprio dalle ali nascerà il concetto del ‘baffo‘ della Nike, probabilmente marchio tra i più riconoscibili ed essenziali al mondo. Il mondo dello sport ha contribuito non poco alla diffusione del marchio nei quattro continenti nel corso dei decenni.

Dalla pallacanestro, con le Air Jordan lanciate a metà anni ’80, fino ad arrivare al talento del Real Madrid Kylian Mbappé ai giorni nostri. Un brand che ha saputo riconoscerci nelle figure iconiche dello sport degli ultimi quarant’anni e che continua ad essere sulla cresta dell’onda.

Anche Erling Haaland è da tempo un uomo di punta nelle sponsorizzazioni Nike. Un marchio che non sembra poter mai passare di moda, ma che al contrario accende fantasie ed emozioni nuove al pubblico del web.

Piatto stile Total 90, il web in tilt

Sui social network è iniziato a circolare un video che riproponeva la linea del pallone Total 90, iconico in casa Nike, nella versione di un piatto da portata.

Sulle varie piattaforme del web in cui è circolato il video la reazione è stata unanime: desiderio di acquistarlo. Non sono mancati appelli alla casa USA a creare una linea del genere.

Il piatto della Nike che accende il web

La striscia che fa da contorno al baffo Nike è epica nel pallone del marchio statunitense ed ancora accende le emozioni degli appassionati del brand. Tanti hanno cercato, invano, il prodotto nei Nike store on line.

E non è possibile escludere che la casa di abbigliamento statunitense non prenda spunto dagli appelli e le richieste dei fan per lanciare una serie di prodotti extra sportivi che richiamano l’estetica degli anni ’90 ed oltre. Di sicuro la clientela ha dimostrato che risponderebbe presente.