Verstappen lo confida alla famiglia: a fine anno lascia la F1 | Inviati tutti i documenti

Max Verstappen è pronto a lasciare la Formula Uno. Il fuoriclasse olandese ha infatti chiesto e ottenuto i documenti necessari a farlo

Un fulmine a ciel sereno squarcia il paddock della Formula Uno: si stanno intensificando le indiscrezioni relative al possibile, clamoroso addio di Max Verstappen al Circus iridato al termine della stagione 2025.

A dir la verità il quattro volte campione del mondo e prima guida della Red Bull in più occasioni ha confessato di vivere con un certo disagio i tanti, forse troppi, cambiamenti regolamentari che hanno stravolto la Formula Uno negli ultimi anni.

Verstappen ha lasciato intuire ad alcuni suoi interlocutori privilegiati come la possibilità di abbandonare la Formula Uno non sia così peregrina. Indiscrezioni, soffiate, confidenze: per ora si tratta di solo di rumors, ma qualcosa sembra bollire in pentola.

Verstappen in realtà prima di pensare a un eventuale distacco dal Circus di maggior prestigio dell’automobilismo sogna di tagliare altri prestigiosi traguardi. Non è un mistero che il driver olandese sogni di raggiungere Hamilton e Schumacher a quota 7 titoli mondiali.

Verstappen, il futuro è tutto da decifrare

Ciò detto nonostante un contratto con la Red Bull che scadrà non prima del 2028, Super Max starebbe valutando seriamente un futuro lontano dalla massima categoria del motorsport e prendendo in considerazione l’iscrizione ad un’altra competizione automobilistica.

Un indizio piuttosto esplicito in tal senso consiste nel riconoscimento ottenuto da Verstappen come pilota di platino dalla FIA, vale a dire il livello più alto nel sistema di classificazione. Il dettaglio è di grande interesse in quanto questo status non viene assegnato automaticamente, ma va richiesto.

Super Max, le quattro ruote restano la sua priorità

Il fatto che Verstappen lo abbia fatto suggerisce un chiaro interesse a misurarsi in altre competizioni diverse dalla Formula Uno come ad esempio il WEC (World Endurance Championship), il celeberrimo mondiale Endurance. Il WEC con le sue gare di durata e la leggendaria 24 Ore di Le Mans, rappresenta un palcoscenico estremamente allettante per un pilota della sua caratura. Tra l’altro Verstappen ha sempre manifestato grande interesse per le gare di durata avendo partecipato ad eventi di sim racing di altissimo livello.

Per tale ragione la sua classificazione come pilota Platinum dalla FIA rafforza ulteriormente questa ipotesi. Il WEC sta vivendo un momento di grande popolarità, con l’ingresso di nuovi costruttori e un livello di competitività in continua crescita nella categoria Hypercar. Per un pilota del calibro di Verstappen, sarebbe l’opportunità di affrontare nuove sfide, di gareggiare in un ambiente diverso e di inseguire un’altra prestigiosa vittoria, come quella a Le Mans.