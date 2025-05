Un ufo sbarca in Serie A: si chiama Raheem Sterling | Preso in prestito con obbligo

Sarà pure in una fase calante della carriera, ma Raheem Sterling è ancora un attaccante di alto livello. E piace parecchio in Serie A

È esploso con la maglia rossa del Liverpool, ma è sotto la sapiente e illuminata guida del più importante allenatore al mondo che Raheem Sterling ha trovato la sua definitiva consacrazione. Nel Manchester City di Pep Guardiola l’attaccante inglese di origini giamaicane è diventato un vero e proprio top player.

Gol a raffica, assist al bacio, numeri di alta scuola e gli occhi di tutte le grandi d’Europa addosso. Nelle sette stagioni trascorse tra i Citizens Sterling ha conquistato grandi successi sia personali che di squadra.

Nell’estate del 2022 la proprietà del City, alle prese con alcune necessità di bilancio, lo vendette al Chelsea per 56 milioni di euro, ma con i londinesi Sterling non è riuscito a ripetere le gesta compiute a Manchester.

Alla luce di un rendimento di gran lunga inferiore alle attese la proprietà americana dei Blues lo ha dato via in prestito ai rivali dell’Arsenal. Da Londra a Londra ma purtroppo con gli stessi modesti risultati.

Serie A, arriva Sterling: l’accordo è davvero a un passo

È probabile a questo punto che per ritrovare stimoli e motivazioni l’ex attaccante della Nazionale inglese abbia bisogno di cambiare aria, magari tentando un’avventura in un altro Paese e in un altro campionato.

Stando agli ultimi rumors, a dire la verità sempre più insistenti, Sterling sarebbe sul punto di sbarcare in Italia e nella nostra Serie A. Su di lui sarebbe già molto concreto l’interesse di qualche club di primissima fascia, pronto ad investire cifre importanti.

Serie A, ecco Sterling: la sua nuova maglia sarà a strisce verticali

Si ragiona sulla formula di un prestito oneroso con diritto di riscatto, condizioni economiche che hanno convinto la dirigenza del Milan a puntare con decisione sull’attaccante di origini giamaicane, in attesa dell’ingaggio del nuovo allenatore.

Il nuovo direttore sportivo rossonero, l’ex dirigente della Lazio Igli Tare, stravede per Sterling ed è pronto a formulare una proposta concreta ai dirigenti del Chelsea per assicurarsene le prestazioni. Nei prossimi giorni se ne saprà certamente di più, ma i tifosi milanisti già sognano un super attacco con Leao, Pulisic e Sterling. Magari con Massimiliano Allegri di nuovo alla guida della squadra come 15 anni fa.