Milan, Real e Chelsea: uno stregone gli distrugge la carriera | Tutta colpa di una mancata promessa

Il Chelsea, il Real Madrid e l’esperienza nel Milan in Serie A. La sua carriera è stata stroncata dall’operato di uno stregone.

Non di rado il mondo del calcio si intreccia con quello della stregoneria, anche se può sembrare assurdo in certe latitudini del globo. Non più tardi di quattro anni fa fece molto discutere in Serie A il siparietto che ha avuto per protagonisti Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku.

I due, all’epoca rispettivamente nel Milan e nell’Inter, litigarono durante un derby e lo svedese accusò il belga di praticare riti voodoo. L’accusa dell’attaccante scandinavo riprendere delle indiscrezioni, poi rivelatesi infondate, dietro al passaggio dell’attaccante belga dall’Everton al Manchester United.

Una vicenda simile coinvolse anche Paul Pogba, secondo quanto raccontò il fratello del centrocampista ex Juventus il calciatore avrebbe pagato uno stregone per fare il malocchio a Mbappé. In seguito si scoprirà che il centrocampista era sotto ricatto da parte del fratello, e che la donazione era stata fatta ad una figura religiosa per fini di beneficenza.

Un altro protagonista di vicende che avrebbero a che fare con il soprannaturale è stato un protagonista nel Milan in una stagione e mezza, correva l’anno 2014.

Ex Milan vittima di stregoneria

Nel gennaio di undici anni fa a Milanello arriva uno dei più quotati centrocampisti del panorama europeo. Nato in Ghana nel 1982, con le maglie del Lione prima e del Chelsea poi, ha vinto una serie impressionante di titoli.

Parliamo dell’ex centrocampista Michael Essien, oggi assistente allenatore del Nordsjelland, in Danimarca. In rossonero ci saranno però poche gioie per il calciatore ghanese, che nella stagione 2012 con il Chelsea vinse la Champions League.

La maledizione dello stregone su Essien

L’ex stella del Chelsea non ha raccolto risultati entusiasmanti, ne con il Real Madrid ne tantomeno con il Milan. Dopo la parentesi rossonera giocherà in Grecia, poi in Indonesia fino al ritiro dalle scene calcistiche. L’ultima squadra con cui ha militato è il Sabail, in Azerbaijan.

Dietro al declino del centrocampista ghanese, secondo quanto riportò il sito Ghanasoccernet.com, potrebbe esserci la maledizione di uno stregone. Uno spiritualista ghanese ha annunciato di aver contribuite ad affossare la carriera di Essien in seguito ad una promessa non rispettata. L’ex centrocampista non avrebbe comprato una casa allo stregone.