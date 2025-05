Meeting positivo: Cannavaro torna in Serie A | Progetto ambizioso per le mani

Dopo l’ultima esperienza poco fortunata alla guida della Dinamo Zagabria Fabio Cannavaro sta per fare ritorno in Serie A. Accordo imminente

La breve e alla fine fortunata avventura sulla panchina dell’Udinese, nella primavera del 2024, quasi certamente per Fabio Cannavaro non sarà l’ultima alla guida di un club di Serie A. Il 52enne ex difensore campione del mondo con la Nazionale nel 2006 è infatti a un passo dal ritorno nel nostro campionato.

Quest’anno l’ex centrale di Parma e Juventus ha allenato uno dei club storici del calcio croato, la Dinamo Zagabria, cogliendo un solo risultati prestigio: il successo, peraltro inutile, contro il Milan in un match della fase campionato di Champions League.

Ad aprile è invece arrivato l’esonero a causa di alcuni risultati non propriamente in linea con gli obiettivi prefissati dalla dirigenza croata. Ora Cannavaro è libero e senza squadra in attesa di ricevere una nuova proposta.

Il sogno di Cannavaro, manco a dirlo, sarebbe quello di allenare la squadra della sua città e di cui è tifoso da sempre, il Napoli che peraltro ha appena conquistato il quarto scudetto della sua storia.

Cannavaro, il ritorno è immediato: accordo a un passo

Per sua sfortuna il presidente Aurelio De Laurentiis sembra guardare altrove: in caso di addio, peraltro probabile, di Antonio Conte, il patron azzurro è pronto a far firmare un ricco contratto a Massimiliano Allegri, con il quale esiste già un’intesa di massima.

Le porte della Serie A per Cannavaro sono comunque pronte a schiudersi: un club storico del nostro calcio sarebbe pronto ad offrirgli la panchina per la prossima stagione. Nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un incontro decisivo.

Cannavaro, il ritorno in Italia è imminente: decisivi i prossimi giorni

Sembra sempre più concreta l’ipotesi di un divorzio tra Patrick Vieira e il Genoa: il tecnico francese, tra l’altro ex compagno di squadra dello stesso Cannavaro alla Juventus, è seguito da molti club italiani e stranieri conquistati dai suoi metodi di lavoro e dal suo indubbio carisma.

Il management rossoblù in caso di addio di Vieira avrebbe individuato in Fabio Cannavaro il profilo giusto per ripartire nella prossima stagione. L’accordo definitivo non c’è ancora, ma nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un vertice a tutti gli effetti decisivo. La certezza è che Cannavaro vuole rimettersi in gioco e intende farlo nel suo Paese, nel suo calcio.