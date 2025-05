Tu la Nazionale la vedi col binocolo: Spalletti non potrà mai più convocarlo | La scelta è della FIGC

Mentre la Nazionale azzurra si raduna a Coverciano emergono importanti novità nelle scelte di Luciano Spalletti. La convocazione è ormai un miraggio.

L’Italia di Luciano Spalletti tornerà in campo a giugno, per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Gli azzurri affronteranno la Norvegia di Haaland in trasferta, prima di ospitare la Moldavia. Nei giorni scorsi il Commissario Tecnico ha diramato la lista dei convocati ufficiali per le due sfide, in palio c’è il pass per il torneo intercontinentale che si disputerà tra gli Stati Uniti, il Canada ed il Messico la prossima estate.

Poche ma importanti novità nelle scelte dell’ex allenatore del Napoli in vista delle qualificazioni mondiali. Debutto assoluto per il difensore Diego Coppola, in forza all’Hellas Verona.

Da segnalare i ritorni di Davide Zappacosta dell’Atalanta e Riccardo Orsolini, sempre più leader del Bologna. Torna anche Francesco Acerbi, che probabilmente potrà nuovamente misurarsi con Erling Haaland.

L’Italia scenderà in campo il 6 giugno in casa della Norvegia, mentre tre giorni dopo giocherà a Reggio Emilia contro la Moldavia. In attesa della sfida decisiva contro la nazionale scandinava, che al momento ha sei punti in classifica dopo due giornate, c’è un calciatore che sembra aver perso definitivamente il treno per la Nazionale.

Porte chiuse da Spalletti, coinvolta la FIGC

C’è un ex protagonista, anche con la maglia azzurra, che molto probabilmente non verrà mai più convocato dal tecnico di Certaldo. Non solo per le pessime prestazioni in campo, sono emersi nuovamente problemi comportamentali che possono chiudergli definitivamente le porte dell’azzurro Italia.

Parliamo dell’attaccante Nicolò Zaniolo, tornato alla ribalta della cronaca alla fine del campionato per un episodio increscioso accaduto al Viola park della Fiorentina.

Putiferio Zaniolo, la denuncia della Roma

L’ex calciatore della Roma ha chiuso la stagione senza brillare nella Fiorentina, ed ha ricevuto anche un espulsione davanti al suo ex pubblico. Ora è tornato alla ribalta dopo un parapiglia scoppiato in seguito alla sfida tre le Primavere di Roma e Fiorentina.

Secondo quanto denunciato dalla società giallorossa l’attaccante sarebbe sceso negli spogliatoi della Roma dopo la gara al Viola park. In seguito ne è nata una discussione che avrebbe visto l’attaccante colpire dei giovani tesserati giallorossi, che hanno avuto bisogno di cure.