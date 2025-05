Sfacelo in Serie A: partita truccata all’ultima giornata | La Procura lavora alla sentenza

L’ombra del calcioscommesse torna ad aleggiare sulla Serie A. Spunta l’accusa di una combine durante l’ultima giornata di campionato.

Mai come questa stagione il campionato di Serie A è stato avvincente ed aperto fino all’ultima giornata. Dalla lotta per il titolo fino alla bagarre per la salvezza, passando per le qualificazioni alle prossime competizioni europee. Tutto o quasi si è deciso negli ultimi novanta minuti stagionali.

Circostanza che ha portato molte delle ultime gare ad essere giocate in contemporanea nei due turni finali del campionato. Curiosamente nell’ultima giornata della Serie A non c’è stato neanche un pareggio, a partire dal doppio incrocio scudetto che ha visto sfidarsi a distanza l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Antonio Conte.

A vincere il titolo è stata la squadra partenopea, che ha superato per 2-0 il Cagliari davanti al pubblico di casa. Non sono mancate recriminazioni da parte dell’Inter, come dimostrato dal silenzio stampa portato avanti dalla società nerazzurra dopo alcune decisioni arbitrali che non sono andate giù a Giuseppe Marotta e soci.

Gli ultimi posti in Europa, detto delle due squadre che si sfidavano al vertice, sono andati alla Juve per quel che riguarda la Champions League. La Roma di Ranieri invece è arrivata quinta, qualificandosi per l’Europa League, mentre la Fiorentina al fotofinish ha trovato il pass per la Conference League. Fuori da tutto invece la Lazio, così come il Milan.

Serie A nel caos, accusa di combine

Ma l’ultima ed avvincente giornata di questa stagione rischia di portarsi dietro una macchia indelebile nel campionato di Serie A. Si riaffaccia lo spettro del calcioscommesse sul campionato italiano.

Secondo le ultime indiscrezioni che circolano sul web c’è una partita in particolare finita nel mirino, con un flusso di scommesse anomalo che avrebbe insospettito agenzie ed investigatori.

Gara truccata in Serie A, la denuncia sul web

Parliamo della sfida tra Atalanta e Parma, andata in scena a Bergamo nell’ultimo turno di campionato. La squadra orobica era già matematicamente certa della qualificazione in Champions League, mentre i crociati avevano ancora bisogno di punti per salvarsi.

Alla fine a spuntarla sono stati gli ospiti, che hanno ribaltato il doppio svantaggio del primo tempo con tre gol nella ripresa. Secondo quanto denuncia la pagina Italiatipster su ‘Tik Tok’ le due società si sarebbero messe d’accordo per favorire la vittoria dei gialloblù. Si attendono conferme ufficiali da parte delle autorità preposte.