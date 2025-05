Playoff Serie B: 0-0 tra Cremonese e Spezia al primo atto | Si decide tutto domenica

Finisce a reti inviolate la finale d’andata dei playoff tra grigiorossi e liguri: la squadra di D’Angelo intravede la promozione in Serie A

La finale d’andata dei playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia si è conclusa con un salomonico 0-0, un risultato che lascia aperte tutte le porte per la partita di ritorno e amplifica l’attesa per l’ultimo atto di questa avvincente corsa alla Serie A.

Allo stadio “Giovanni Zini” le due squadre si sono affrontate con un atteggiamento piuttosto guardingo, soprattutto nel primo tempo. La paura di perdere e di incassare gol ha prevalso sulla voglia di rischiare.

Ne è uscito un match bloccato e all’insegna di un equilibrio tra due squadre che hanno dimostrato di temersi e di rispettarsi. Nel primo tempo lo Spezia, apparso più disinvolto e organizzato, si è visto annullare per un evidente fallo di mano il gol del vantaggio realizzato da Aurelio.

La Cremonese, spinta dal proprio pubblico e consapevole di partire in leggero svantaggio nei confronti dello Spezia alla luce della rispettive posizioni di classifica, ha cercato di accelerare nella ripresa mostrando maggiore iniziativa, ma si è scontrata contro un muro ligure ben organizzato e compatto.

Playoff Serie B, Cremonese e Spezia non si fanno male

Alla fine il risultato rispecchia fedelmente quanto si è visto sul terreno di gioco, così da rinviare il verdetto alla gara di ritorno in programma domenica sera al Picco. Lo Spezia, va detto subito, parte con i favori del pronostico.

La squadra di Luca D’Angelo infatti ha dimostrato grande disciplina tattica, chiudendo tutti gli spazi e disinnescando le poche iniziative offensive della Cremonese. Il risultato di parità a reti inviolate per i liguri, è decisamente positivo in vista del match di ritorno.

La regola del miglior piazzamento: vantaggio Spezia

La posta in palio è altissima e la tensione si sposterà ora allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia, dove domenica si deciderà tutto. Il regolamento dei playoff di Serie B prevede che in caso di parità di gol al termine delle due sfide (andata e ritorno), non si ricorra ai tempi supplementari o ai calci di rigore, ma si qualifichi la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

Questo dettaglio normativo è cruciale e gioca a favore dello Spezia. Essendo arrivato terzo in campionato davanti alla Cremonese, ai liguri basterà un pareggio con qualsiasi risultato per conquistare la promozione in Serie A. La Cremonese, al contrario, sarà obbligata a vincere per centrare l’obiettivo. Si prospetta dunque una partita di ritorno infuocata.