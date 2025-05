La Roma e la Nazionale, da piccolo però lavorava al mercato | Non è andato nemmeno a scuola

Arrivato fino a vestire la maglia della Roma e della nazionale azzurra: prima però andava a lavorare al mercato, non andando nemmeno a scuola.

Molti calciatori oggi celebrati per il loro talento e il successo raggiunto, provengono da contesti umili e hanno alle spalle storie di sacrificio e determinazione. Prima di calcare i grandi stadi internazionali, in molti hanno svolto lavori comuni, spesso faticosi, per aiutare le proprie famiglie o semplicemente per mantenersi mentre inseguivano il sogno di diventare professionisti.

Alcuni hanno lavorato come muratori, magazzinieri, meccanici o camerieri, alternando turni di lavoro estenuanti agli allenamenti serali su campi polverosi. Altri hanno fatto i venditori ambulanti o si sono adattati a piccoli impieghi precari, vivendo in quartieri difficili e affrontando ostacoli quotidiani. Questa esperienza ha contribuito a forgiare non solo il loro carattere, ma anche la fame e la determinazione che oggi portano in campo.

Il calcio, per molti di loro, ha rappresentato un’occasione di riscatto sociale, un’opportunità per cambiare la propria vita e quella delle proprie famiglie. Le loro storie ispirano milioni di giovani in tutto il mondo, dimostrando che con impegno, passione e sacrificio, anche i sogni più ambiziosi possono diventare realtà. Dietro ogni successo si cela una storia fatta di cadute, rinunce e tanta forza di volontà.

Dal lavoro al mercato fino alla Serie A

Una storia di questo tipo l’ha vissuta Tommaso Baldanzi. Adesso il classe 2003 gioca nella Roma e nella nazionale azzurra Under 21, e sembra avere di fronte a sé un futuro radioso. Prima però le cose per lui erano ben diverse.

Lo stesso giocatore infatti, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha raccontato tutta la sua storia, dagli inizi della sua passione per il calcio, tramandatagli dal nonno, fino al suo approdo in Serie A. Ma in mezzo ci sono stati tanti aneddoti.

Lavorava al mercato per non andare a scuola

Lo stesso Baldanzi nel corso dell’intervista ha raccontato che spesso e volentieri da piccolo andava con i suoi genitori a lavorare al mercato, pur di non andare a scuola.

Studiare infatti non gli è mai piaciuto, tanto che il centrocampista ha ammesso di non avere un piano B oltre al calcio. E per sua fortuna gli è andata piuttosto bene.